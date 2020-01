MICHELE FAVOLOSO/ Il papà di Luigi Mario svela altri dettagli? (Domenica Live)

Michele Favoloso non ha mai manifestato alcuna preoccupazione per la scomparsa del figlio Luigi Favoloso. In occasione della puntata di Domenica Live della scorsa settimana, il genitore infatti ha rivelato che lo stesso Nina Moric lo aveva già informato del viaggio che aveva intenzione di fare. “Mi è sembrato demoralizzato, sembrava mi volesse dire qualche cosa, dirmi il motivo, però non l’ha fatto. Non so dove sia, ma non mi sono mai preoccupato”, ha rivelato. Oggi, 26 gennaio 2020, Michele Favoloso ritornerà a Domenica Live per parlare del mistero che ha tenuto banco fra le pagine di gossip per diverse settimane. Il padre di Luigi Favoloso non potrà però vedere il figlio di persona, visto che sarà nella trasmissione serale di Barbara d’Urso. “Sono deluso da Nina, quello che ha detto non è vero”, ha aggiunto la scorsa settimana, parlando delle accuse della Moric nei confronti del suo erede. Il punto interrogativo però rimane: come mai non ha informato l’ex moglie di essere al corrente delle intenzioni del figlio? Dopo tutto è stata la madre a sporgere denuncia, sicura che Luigi fosse scomparso dalla circolazione e preoccupata per un possibile gesto drammatico.

MICHELE FAVOLOSO, “NON SONO MAI STATO PREOCCUPATO PER LUIGI MARIO”

Michele Favoloso ha deciso di raccontare la sua verità solo a distanza di oltre 20 giorni dalla scomparsa del figlio. Il padre di Luigi Favoloso è intervenuto intatti a Domenica Live non solo per svelare quanto appreso dal ragazzo, ma anche per difenderlo dalle accuse di Nina Moric. “Sono stato chiamato anche io in causa, però io.. a parte che sono separato da 15 anni”, ha detto Michele la settimana scorsa. L’altra figlia lo ha informato lo scorso 29 dicembre della scomparsa e lui ha chiesto subito se Luigi si era portato con sè il passaporto. Sapeva infatti che il figlio avrebbe voluto rilassarsi all’estero, prendere le distanze da quanto accaduto con la Moric e riprendersi. “Se voleva fare un gesto estremo, non si sarebbe portato il passaporto”, ha aggiunto ripensando anche ai giorni successivi. “La verità è che mia moglie ha denunciato, non sapeva assolutamente niente. Magari sapeva le stesse cose [che sapevo io, ndr] ma si è preoccupata”, ha continuato. Michele tra l’altro ha avuto modo di parlare in quel periodo anche con Nina: l’aveva avvisato della presunta violenza sul figlio Carlos Corona per mano di Luigi. “Le cose non stanno così, però sarà lui a spiegarlo”, ha concluso. Clicca qui per guardare il video di Michele Favoloso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA