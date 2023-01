Michele Guardì, Domenica In/ Dai successi tv al nuovo libro: “Mai avuto pazienza…”

Michele Guardì da Mara Venier a Domenica In per presentare il suo nuovo romanzo ‘Il Polentone’

Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, oggi 29 gennaio, c’è anche il regista ed autore Michele Guardì. Lo scrittore presenzia nel salotto di ‘zia Mara’ per parlare del suo ultimo libro, ovvero il romanzo “Il polentone”, ma anche per ripercorrere le tappe della sua lunga carriera. Per chi non lo conoscesse, Michele Guardì è una personalità affermata in ambito televisivo e nel mondo dello spettacolo. Ha esordito negli anni novanta come autore televisivo in Rai ed è stato autore di fortunati format come Due come noi, Palcoscenico, Studio 80 e Come Alice, collaborando tra gli altri anche con Antonello Falqui.

Nel suo percorso professionale spiccano trasmissioni ancora oggi nel pieno del successo, come Domenica In, Unomattina, Buona fortuna e Mattina Due. Nel corso degli anni novanta, inoltre, ha ideato la trasmissione I fatti vostri che ha riscosso grandi riscontri tra il 1991 e il 1996. Tutt’oggi i Fatti Vostri gode di ottima salute e nel corso degli ultimi anni, infatti, ci sono stati diversi conduttori al timone del programma, tra cui Fabrizio Frizzi, Giancarlo Magalli, Alberto Castagna e Massimo Giletti. E ancora Gigi Sabani, Rita dalla Chiesa, Enrica Bonaccorti, Paola Saluzzi e Stefania Orlando.

A proposito della trasmissione I Fatti Vostri, non troppo tempo fa l’autore e regista Michele Guardì era intervenuto in merito alla querelle che aveva a lungo coinvolto la soubrette Adriana Volpe e il presentatore Magalli. “Lui è uno che se avverte il bisogno di una battuta non se la risparmia”, aveva detto.

Per quanto concerne la sua carriera nessun pentimento, nemmeno di non aver mai condotto alcun programma: “Io non ho la pazienza del conduttore. Se per caso dovessi interloquire con un ospite e qualcosa mi disturbasse, lo direi subito, creando del disagio. Preferisco intervenire, sempre nel rispetto dei miei conduttori, come spalla”. Sulla sua vita privata, invece, sappiamo che è felicemente sposato con Rita Calabrò e che dalla moglie ha avuto un figlio di nome Alessandro.

