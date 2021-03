Michele La Ginestra/ “Mia moglie Elisabetta? È un avvocato e devo dirle grazie se…”

Michele La Ginestra è il protagonista della nuova puntata de I Soliti Ignoti, di oggi 20 marzo 2021. Per chi non lo conoscesse, Michele è un affermato attore romano, noto soprattutto nell’ambiente teatrale. In realtà Michele è un avvocato ma, come svelato in un’intervista rilasciata a intervisteromane.net, ha sempre avuto l’amore per la recitazione: “La passione è nata proprio quando ero piccolo. Frequentavo l’oratorio, come tutti i bambini e si facevano le scenette e da quando sono salito sul palcoscenico, me ne sono innamorato e non sono più sceso.” ha raccontato l’attore.

Un mondo, quello della recitazione, che ben poco ha a che fare col la sua infanzia: “Mio papà era un professore universitario di chimica, mia mamma è una ricercatrice sempre di chimica e quindi non c’entravano per niente nel mondo dello spettacolo”, ha infatti precisato.

Michele La Ginestra e la moglie Elisabetta: un grande amore e due figli

Se la carriera di Michele La Ginestra è ben nota, l’attore è molto più riservato quando si parla di vita privata. Sappiamo comunque che è sposato da molti anni con Elisabetta che, come lui, è un avvocato, e che insieme hanno avuto due figli. Il loro è un legame particolarmente solido, tanto che, quando nel corso dell’intervista gli è stato chiesto a chi dovesse dire grazie anche per il suo percorso lavorativo, lui ha citato i suoi genitori e proprio sua moglie Elisabetta.

