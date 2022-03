Michele Merlo: Chilometri, brano per il compleanno/ Dedica dell’amico Federico Baroni

Michele Merlo, il giovane cantautore scomparso nel giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante, oggi primo marzo, avrebbe compiuto 29 anni. L’amico Federico Baroni, per ricordarlo e festeggiarlo in modo speciale, ha voluto dedicargli una canzone. La musica ha sempre fatto parte della vita di Michele che, con la sua passione, era riuscito a conquistare un banco nella famosa scuola di Amici di Maria De Filippi. Per ricordare quello che sarebbe stato il giorno del 29esimo compleanno di Michele, Federico Baroni ha condiviso una canzone dal titolo “Chilometri”.

Si tratta di un brano che Federico ha scritto in memoria di Michele e che ha voluto dedicare non solo a lui, ma a tutte le persone che, nonostante le varie difficoltà della vita, non si sono mai arrese. Federico e Michele erano legati da una profonda amicizia e per ricordarlo, Baroni ha scelto con quella che è stata la loro, grande passione in comune ovvero la musica.

Federico Baroni e la canzone “Chilometri” dedicata a Michele Merlo

La prematura scomparsa di Michele Merlo ha lasciato un vuoto profondo nel cuore dei genitori, degli amici e di tutte le persone che lo avevano conosciuto. Federico Baroni ha cercato di trasformare quel dolore in musica dedicando a Michele il brano “Chilometri” pubblicato proprio nel giorno in cui Michele avrebbe festeggiato il suo compleanno.

“Quanto sei ancora presente ogni giorno nonostante i Chilometri che ci dividono ora. Quei Chilometri che per noi sono sempre stati una metafora delle canzoni. I Chilometri che facciamo ogni giorno, reali o metaforici, per raggiungere un obbiettivo, una persona, un ricordo o un luogo. Quei Chilometri che danno vita al viaggio che stavamo intraprendendo insieme, parallelamente ma sempre uno accanto all’altro, legati da un sogno comune: far arrivare la nostra musica al cuore delle persone”, ha scritto Federico sul suo profilo Instagram condividendo una foto in cui lui e Michele erano felici e sorridenti insieme.

