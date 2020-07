Michele Morrone è il nuovo Christian Grey/ “In 365 giorni sono un latin lover…”

Michele Morrone è la star del momento. Con il film “365 giorni” in cui recita accanto Anna Maria Sieklucka, l’attore è diventato un sex symbol. La pellicola è tra le più viste su Netflix e, il merito, secondo la stampa internazionale, sarebbe proprio del fascino latino di Michele Morrone. Il settimanale Chi dedica così un servizio alla star italiana del momento che, con l’interpretazione di un boss mafioso che imprigiona per 365 giorni una manager per farla innamorare, fa rivivere la figura del latin lover. Per il magazine diretto da Alfonso Signorini, Michele Morrone è destinato a far dimenticare in fretta Christian Grey e le sue “50 sfumature di grigio”. Il successo di 365 giorni è stato talmente grande che il profilo Instagram di Morrone, ad oggi, è seguito da 8,1 milioni di followers. Donne e uomini di tutto il mondo che sono letteralmente impazziti per Morrone che, sul set con Anna Maria Sieklucka ha dimostrato di avere un grande feeling anche se, ai followers, durante le dirette social nel periodo del lockdown, ha detto: “è tutto finto, siamo solo bravi attori”.

MICHELE MORRONE SINGLE? -VITA PRIVATA TOP SECRET

Michele Morrone con il suo fascino ha ormai conquistato il mondo e sono tante le domande che i fans si pongono. Una su tutte è avere informazioni sulla sua vita privata. Morrone è papà di due bambini, Marcus e Brando, nati dal matrimonio con la stilista libanese Rouba Sadeeh da cui ha divorziato nel 2018. Dopo essere stato avvistato con la ballerina Elena D’Amario, della vita privata di Michele Morrone non si sa nulla. L’attore sembra concentrantissimo sulla sua carriera che, grazie al film “365 giorni” ha spiccato il volo. Morrone, dunque, nei panni di un boss mafioso, sta facendo rinascere anche la figura del latin lover italiano che non solo è tornata di moda, ma sta facendo impazzire tutto il mondo.



