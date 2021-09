Michele Placido e Simonetta Stefanelli, genitori Violante Placido/ “Educata alla libertà”

Violante Placido, nata nel 1976, è la prima figlia degli attori Michele Placido e Simonetta Stefanelli. Sposati nel 1989, i due attori hanno avuto altri due figli: Michelangelo, nato nel 1989, e Brenno, nel 1991. Michele Placido e Simonetta Stefanelli hanno divorziato nel 1994. I genitori l’hanno educata alla libertà, ha raccontato Violante al Corriere della Sera: “La mia non era la classica famiglia borghese. A casa nostra, ognuno ha la sua vita nelle sue mani e fa quel che vuole”. Non è, però, stato sempre facile essere figli di Michele Placido: “Tra noi non c’era dialogo. Papà era sempre impegnato, aveva la testa e il corpo da un’altra parte. E io mi sono fatta la mia strada da sola”, ha raccontato a Grazia. Violante ha esordito nel mondo del cinema nel 1993 al fianco del padre nel film drammatico “Quattro bravi ragazzi” di Claudio Camarca.

Michele Placido e Simonetta Stefanelli: genitori dell’attrice Violante Placido

Violante Placido parla sempre con affetto dei suoi genitori, Michele Placido e Simonetta Stefanelli: “Oggi penso che un buon genitore non possa essere invadente. Deve osservare il figlio e lasciarlo libero di scegliere. Papà non mi ha mai chiesto se volessi fare il suo lavoro e non mi ha guidato quando ho cominciato a recitare. Ma anche se sono stata costretta a diventare indipendente molto presto, ho dei ricordi meravigliosi dell’infanzia: mio padre, pur essendo spesso assente, sapeva essere molto dolce, un mammo”, ha detto a Grazia, rivelando che la nascita del figlio Vasco li ha riavvicinati molto. Da giovane la Placido ha avuto un debole per Nicolas Cage, che però era innamorato della madre: “Quando vide mia madre ne Il Padrino rimase folgorato da lei”, ha raccontato a Vieni da Me.

