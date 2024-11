Ospite oggi a Le Iene, l’attrice classe 1976, Violante Placido, è nata a Roma e ha intrapreso il suo percorso nella recitazione sin dall’inizio degli anni Novanta. Poco più che ventenne, recita nel film Anima Gemella (2002), di Sergio Rubini, qui nelle vesti anche di attore, che la inserisce – come un faro – in una travagliata storia di amore e gelosia ambientata nel Sud Italia. Dopo aver preso parte a molti film vicini al genere della commedia, come i più recenti Il Giorno Più Bello (2022) e Modalità Aereo (2019) e, almeno, a una quindicina di serie TV, l’attrice romana ha partecipato alla realizzazione di Italo Calvino Nelle Città, il nuovo film di Fabrizio Ferrario, presentato quest’anno alla Festa del Cinema di Roma in occasione del centenario del grande scrittore.

Più che la protagonista femminile, nel film l’attrice sembra impersonare la scrittura stessa di Calvino, guidando lo spettatore, con un’apparenza sempre diversa, in un affascinante viaggio alla scoperta delle città reali e immaginarie della sua vita. Oltre al cinema, però, nel corso degli anni, l’attrice si è anche dedicata molto anche al teatro. Attualmente è in tournée con lo spettacolo 1984, tratto dal dispotico romanzo di George Orwell, per la regia di Giancarlo Nicoletti. Prossime tappe? Milano, dal 20 al 24 novembre, e Mestre, dal 27 al 28 novembre.

Violante Placido a Le Iene, la passione per la musica e la giuria a Venezia

Accanto alla recitazione per Violante Placido c’è sempre stata anche un’altra passione. Quella per la musica. Tu Stai Bene Con Me (2022) è uno dei brani (tratti dall’omonimo album) più recentemente composti dell’artista romana, che – nel 2018 – ha rivestito il ruolo di giurata alla 75esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. In quest’occasione l’attrice ha avuto il compito di selezionare i film presentati in Concorso nella sezione Soundtrack Stars Awards. Resta, invece, indimenticabile, la sua interpretazione di Amore Che Vieni, Amore Che Vai a Canzone Segreta.

La figlia d’arte si esibì durante la trasmissione Rai, nel 2021, scegliendo il brano di Fabrizio De André per dedicarlo al padre. Michele Placido, il regista, con cui Violante Placido ha un ottimo rapporto, si trovava in studio al momento dell’esibizione e non ha mancato di emozionarsi sulle note della canzone. Nel frattempo, durante la performance canora, alcuni amici di lunga data del regista hanno sfilato alle spalle della cantante salutando Michele Placido, ciascuno in modo affettuoso e lasciando, infine, che – prima dell’esibizione – venisse battuto il ciak come accade sempre all’inizio di uno dei più bei film della propria vita.