La scorsa settimana Millie di Temptation Island 2024 si è lamentata del fatto che del suo fidanzato Michele ed in questa puntata è stata accontentata vedendo il suo fidanzato divertirsi tantissimo con le single soprattutto con una in particolare la biondissima Michelle alla quale ha chiesto: “Il tuo tipo di partner ideale com’è?””Alto e muscoloso” è stata l’immediata risposta della single. Durante la chiacchierata con la single Michele ha più volte ribadito che la sua ragazza è troppo insicura e proprio matura: “Ti scrivi il mio nome con un tatuaggio e poi fai la scema con gli altri ragazzi quando io non ci sono non ha senso.”

Sentendo queste parole Millie prima è sbottata: “Ah è così? Io non faccio più nulla. Non ci posso credere, io non do più in caz*o, non dico più ‘Ti Amo’. Io sono insicura, gelosa che provoca i ragazzi? Allora uscisse con questa ragazza che lo vedo convinto.” E subito dopo parlando con le ragazze ha ammesso: “Io ad Ibiza sono andata con le mie amiche e ci siamo messi le X sui capezzoli. E lui è rimasto traumatizzato da questa cosa. Detto questo sono contante che un po’ si lascia andare e si diverte.” Insomma Millie si è sfogata duramente contro Michele.

Nel successivo falò a Temptation Island 2024, per Millie non c’è un altro video di Michele ed è a questo punto che scoppia a piangere: “Io non capisco che ci sono venuta a fare qua per non vedere nulla. Io non capisco perché lui in casa mi tratta male ed adesso invece, è bloccato si trattiene. Mi dispiace.” A questo punto però è intervenuto Filippo Bisciglia: “Non siete attori e non potete recitare per sempre, quindi prima o poi verrà fuori qualcosa.” Insomma la giovane esuberante è rimasta delusa dal comportamento del suo ragazzo. Cosa accadrà nella prossima puntata di Temptation Island 2024 tra Millie e Michele?