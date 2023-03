Michelle Baldassarre: morta accoltellata e carbonizzata/ Ombre su ex e sui 3mila euro

Si continua ad indagare sulla morte di Michelle Baldassarre, trovata il 9 febbraio scorso nelle campagne di Santeramo in Colle, poco lontano da Bari. Il suo corpo era carbonizzato e sono state trovate alcune ferite inflitte con un coltello all’altezza del torace, con l’arma ancora conficcata nel corpo. La procura starebbe correntemente indagando con l’ipotesi che si possa trattare di un suicidio, ma tenendo un occhio puntato anche sull’ex marito della donna, Vito Passalacqua.

Troppi elementi, infatti, non quadrano nella morte di Michelle Baldassarre, soprattutto concentrandosi sull’ipotesi del suicidio. Per esempio la tanica di benzina che la donna avrebbe usato per cospargersi di combustibile prima di darsi fuoco, trovata vicino al corpo e che secondo gli inquirenti avrebbe acquistato personalmente, mentre tutti i distributori di carburante di Santeramo negano di averla vista. Inoltre, Michelle Baldassarre quella mattina, come sempre, aveva comprato il pane, ed anche delle caramelle, fermandosi infine a prelevare 3mila euro ad un bancomat. Una cifra importante, che farebbe pensare magari ad una possibile estorsione, oppure alla necessità di saldare un debito, non si sa nei confronti di chi.

Michelle Baldassarre, gli inquirenti convocano l’ex marito

Attorno al caso di Michelle Baldassarre gli inquirenti avrebbe rivolto, in qualche modo, anche la loro attenzione verso l’ex marito della donna, Vito Passalacqua. Recentemente, infatti, spiega la trasmissione Quarto Grado, avrebbero fatto visita allo studio in cui lavora, consegnando una convocazione in questura, in qualità di persona informata dei fatti e non in quanto indagato con una qualsiasi ipotesi di reato.

Per parlare delle possibili indagini su Vito Passalacqua, ex marito di Michelle Baldassarre, Quarto grado ha intervistato il suo avvocato, Maurizio Tolentino. “Non ha bisogno di alibi perché non è indagato e non dovrebbe fornirlo. Quello che posso dire per quanto mi costa è che il dottore Passalacqua quel giorno era a casa e in ufficio, saranno stati fatti dei riscontri dagli organi inquirenti”. Il suo assistito, “nell’immediatezza è stato sottoposto a delle perquisizioni che hanno dato esito negativo, sull’auto e sull’abitazione dove è domiciliato. Il cellulare non mi risulta e non ci sono stati altri controlli”. Sull’ex marito di Michelle Baldassarre, inoltre, racconta ancora la trasmissione penderebbe un processo per maltrattamenti nei confronti della donna, con le figlie che si sono costituite parte civile.

