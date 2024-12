Michelle Bertolini, chi è l’ex miss che ha conquistato il cuore di Ignazio Boschetto de il Volo

Da qualche mese a questa parte, Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono ufficialmente marito e moglie. La loro storia, partita in quarta e senza freno a mano tirata, è arrivata molto velocemente al matrimonio ma il cantante de Il Volo e la sua dolce metà non temono in alcun modo di aver percorso troppo rapidamente le tappe. L’ex miss Venezuela e il tenore si sono innamorati in un battito di ciglia e oggi, finalmente sposati, si godono la vita da marito e moglie.

Ma chi è e cosa sappiamo sulla dolce metà di Ignazio Boschetto? Da giovanissima era una promessa del tennis, poi però un infortunio ha fermato la sua ascesa. Dopo aver calcato con successo le passerelle della moda, Michelle Bertolini si è dedicata al business e nel suo paese gestisce un ristorante con una cantina di vino rigorosamente italiano.

Ignazio Boschetto felice come non mai al fianco di sua moglie Michelle Bertolini

“Ci siamo prima sposati con rito civile e poi c’è stato un matrimonio intimo con la famiglia”, ha raccontato il cantante de Il Volo in una recente intervista rilasciata a Verissimo. Tante le emozioni provate nel giorno delle nozze, condivise con gli amici più intimi e quindi anche i colleghi Gianluca Ginoble e Piero Barone.

Quest’ultimo ironicamente ha detto che la sposa era “più bella dello sposo”, ma il trentenne del Volo non si è scomposto, anzi si è trovato d’accordo: “Io ne sono consapevole e dico una cosa: meno male che ci sono donne che guardano la parte interiore più di quella esteriore”. “Sono davvero felice perché non chiedevo altro. Magari è ancora un po’ presto ma la forma della mia mi inizia a piacere…”, ha concluso Ignazio Boschetto.

