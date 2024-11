Michelle Comi contro Napoli a La Zanzara: “Terroni incivili, li paragono agli extracomunitari”

Stanno facendo il giro del web le ennesime dichiarazioni choc di Michelle Comi, influencer ormai nota per le sue esternazioni forti e contro corrente. Di recente, è stata ospite di Giuseppe Cruciani a La Zanzara e qui, interrogata sui recenti fatti di cronaca verificatisi a Napoli, Michelle Comi si è resa protagonista di parole che hanno suscitato l’ira di molti napoletani, tra cui anche Lino Giuliano.

“Cosa penso dei minori ammazzati a Napoli? I terroni sono incivili, – ha dichiarato Michelle Comi in diretta radio – ringrazio Dio che non sono mai andata al Sud. Sotto al Po non ci vado. Sono incivili, non si può uscire di casa e darsi coltellate e pistolettate”. Ha quindi continuato, spiegando cosa sarebbe utile, a suo dire, per minimizzare il problema: “A questo punto mettessero un muro e si ammazzassero tra di loro, non li voglio qui. Ho visto il servizio de Le Iene, i bambini di Napoli girano con i coltelli. Napoli la paragono agli extracomunitari, la paragono all’Africa“.

Lino Giuliano risponde alle esternazioni di Michelle Comi su Napoli: “Assurdo nel 2024!”

Tra coloro che si sono esposti contro Michelle Comi dopo queste dichiarazioni su Napoli c’è Lino Giuliano, ex volto di Temptation Island. Con alcune storie su Instagram, ha detto: “Io non capisco come mai nel 2024 queste persone, queste donne, che parlano ancora male di Napoli, e addirittura lo fanno nelle radio… devono essere previ veri provvedimenti. È una cosa assurda! Napoli e il sud come Napoli non deve essere attaccato, noi siamo persone umili, buone, e in tutte le regioni, in tutti i posti esistono le brave persone e le cattive. Smettiamo di parlare male di Napoli! È uno schifo” Non è mancata poi la replica di Michelle Comi, secondo cui “Lino è l’ultima persona che può parlare”.

