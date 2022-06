Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini/ Palpatine ed effusioni in alto mare…

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: amore a gonfie vele

Procede nel migliore dei modi la storia d’amore di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Dopo essere stati pizzicati insieme lo scorso marzo ed essersi anche concessi un viaggio a Parigi, la nuova coppia del mondo dello show business si gode l’estate scegliendo la Sardegna, la terra d’origine di Giovanni in cui il dottore vive e lavora. Nonostante abbia partecipato al Grande Fratello 15, di Angiolini si conosce ben poco. Schivo e riservato è riuscito a conquistare il cuore della Hunziker che, dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, non ha chiuso il proprio cuore.

Innamorata dell’amore di cui ha fatto il motore della sua vita, la Hunziker, oggi, ama senza riserve le figlie Aurora, Sole e Celeste, la mamma, ma anche Eros Ramazzotti con cui è riuscita a costruire un’amicizia solida e profonda come lei stessa ha ammesso partecipando al videoclip della nuova canzone dell’ex marito. Dopo essersi concessa qualche giorno di vacanza in Sicilia con le amiche, la Hunziker è così tornata in Sardegna per trascorrere del tempo con Giovanni Angiolini.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini inseparabili in Sardegna

Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 29 giugno, pubblica le nuove foto del soggiorno in Sardegna che si sono concessi Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Sereni e lontani da occhi indiscreti, i due si lasciano andare a carezze ed effusioni. Giovanni dimostra di apprezzare anche il famoso lato B della Hunziker che sfoggia un bikini bianco. La coppia, come racconta il magazine diretto da Alfonso Signorini, si è anche concessa una serata con il fratello e gli amici di Giovanni.

Una storia che, iniziata in punta di piedi, continua a crescere e a diventare importante. Per il momento, però, sia la showgirl che il dottore preferiscono non commentare godendosi il sentimento che li ha totalmente travolti.

