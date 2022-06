Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: presentazioni in famiglia/ Incontro con…

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, arrivano le presentazioni in famiglia

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini fanno sul serio? La showgirl e il dottore non hanno ancora ufficializzato la relazione, ma ci sono le basi per una relazione duratura. La coppia, tuttavia, nel privato, starebbe vivendo tutto con intensità. Dopo la prima vacanza insieme in Sardegna documentata dal settimanale Chi, per Michelle e Giovanni Angiolini sarebbero arrivate anche le prime presentazioni in famiglia. A svelare tutto è il settimanale Oggi nel numero in edicola che racconta di un incontro a Roma dove Giovanni ha diversi impegni lavorativi, tra la Hunziker e la sorella di Giovanni.

Stando a quanto raccontato da Oggi, la conduttrice svizzera avrebbe conosciuto non solo Lisa, la sorella di Giovanni, ma anche il nipote di quest’ultimo. Un gesto importante che confermerebbe la voglia di vivere una relazione importante.

Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi da cui ha avuto le figlie Sole e Celeste, Michelle Hunziker ha voltato pagina con Giovanni Angiolini preferendo, però, per il momento, non ufficializzare la relazione. Secondo il settimanale Oggi, pare che la showgirl voglia dare del tempo alle figlie per accettare la nuova situazione familiare prima di rendere ufficiale la storia. Mamma attenta e premurosa, la Hunziker sarebbe così pronta a trascorrere l’estate con le sue bambine.

Anche Tomaso Trussardi, negli scorsi giorni, si è concesso un momento di relax e divertimento con le figlie Sole e Celeste durante una gita a Gardaland. Dopo la fine del matrimonio, dunque, Michelle e Tomaso Trussardi stanno facendo di tutto per regalare la giusta serenità alle bambine.

