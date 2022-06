Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: prima vacanza d’amore/ Baci e cene romantiche

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, prima vacanza in Sardegna

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non si nascondono più. Concluso l’impegno con Striscia la notizia, per la conduttrice è ufficialmente iniziata l’estate. Michelle che, lo scorso gennaio, ha annunciato la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, si è così concessa la sua prima vacanza in compagnia di Giovanni Angiolini, il bel dottore di 41 anni che il pubblico ricorda per la sua partecipazione ad un’edizione del Grande Fratello. Angiolini e la Hunziker si frequenterebbero da diverse settimane. Dopo essere stati pizzicati durante un weekend a Parigi, sono stati immortalati nuovamente insieme.

Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 15 giugno, pubblica le foto della vacanza in Sardegna che i due si sono concessi. La storia, non ancora ufficializzata, procederebbe, dunque, a gonfie vele.

Bellissimi e in splendida forma, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini hanno scelto la Sardegna per godersi qualche giorno di mare. Partiti da Stintino, si sono fermati all’Isola dell’Asinara per un bagno nello splendido mare. Nelle foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, i due si scambiano baci e si godono anche i raggi del sole.

Tra un bagno in mare e un bacio, si godono anche cene romantiche al tramonto nel corso delle quali, come si legge su Chi, non mancherebbero i momenti di tenerezza. La coppia, dunque, ufficializzerà presto la storia? Per il momento, sia il dottore che la Hunziker che trascorrerà la sua estate anche insieme alle sue bambine, preferisco il silenzio evitando qualsiasi tipo di commento.

