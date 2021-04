Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, ex mogli Eros Ramazzotti/ “Famiglia allargata..”

Eros Ramazzotti sarà ospite di Felicissima Sera proprio oggi e la linea sarà data al programma, e indirettamente anche a lui, proprio da Michelle Hunziker, sua ex moglie, la prima, quella che è stata protagonista di un sogno d’amore che ha fatto il giro dei giornali di mezzo mondo. Michelle Hunziker ha avviato la sua carriera quando era solo una ragazza e l’incontro con Eros Ramazzotti ha sicuramente segnato la sua vita con l’arrivo del matrimonio e della figlia Aurora ma tutto è poi finito quando è arrivato il momento della crisi e dell’allontanamento dovuto soprattutto all’arrivo della setta nella vita di Hunziker. Anni difficili che hanno stravolto tutto rovinando il loro amore soprattutto quando Ramazzotti ha messo la moglie davanti ad una scelta complicata ovvero tornare da lui o lasciarlo per sempre. L’epilogo lo conosciamo tutti visto che Eros Ramazzotti ha lasciato la moglie e poi si è rifatto una vita di Marica Pellegrinelli.

Figli di Eros Ramazzotti: Aurora, Raffaela Maria e Gabrio Tullio/ "Il tempo non sente ragione..."

Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, ex moglie Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli è arrivata nella vita di Eros Ramazzotti regalandogli un nuovo matrimonio, durato ben 11 anni, fino a che i due non si sono separati nel 2019, ma ancora oggi sono molto uniti per i loro figli ovvero Raffaela e Gabrio Tullio. I due si sono lasciati e si è parlato molto della possibilità che lei avesse un’altra relazione ma poi tutto è rientrato, quando lui ha deciso di andare avanti chiudendo con il gossip e anche con le polemiche visto che per un po’ si è riavvicinato alla sua ex tanto che si è parlato di un possibile ritorno di fiamma. Durante una delle sue ultime interviste lei stessa ha spiegato: “Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma. Il nostro è stato un legame molto bello, ci siamo dati tanto, è un capitolo della mia vita che esiste ancora perché è sempre nella mia famiglia, comunque condividiamo le nostre case. Le persone cambiano e vale anche per lui. La nostra separazione è una cosa privata. Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci”.

