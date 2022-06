Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, guerra tra ex coniugi?/ Lui grande assente al saggio delle figlie

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, rapporti tesi dopo la rottura? La paparazzata sospetta

Dopo essere stata al centro del gossip made in Italy per la rottura avuta con l’ormai ex marito Tomaso Trussardi e le paparazzate che la vedono immortalata con il presunto neo compagno Giovanni Angiolini, ex Grande fratello 14, Michelle Hunziker torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? La conduttrice tv dalle origini svizzere e naturalizzata italiana è stata immortalata da Nuovo tv mentre presenziava al saggio di danza a cui hanno preso parte le figlie Celeste e Sole, avute da Tomaso Trussardi. Grande assente all’evento, invece, proprio il padre delle adolescenti, mentre erano al fianco di Michelle ad applaudire le aspiranti ballerine l’ex suocera della Hunziker e quindi la madre di Tomaso e la madre della conduttrice.

Come emerge dalle esclusive immagini pubblicate da Nuovo, inoltre, Michelle Hunziker è apparsa radiosa e in tenuta casual al saggio che ha visto protagoniste le figlie, nonostante non fosse presente l’ex marito. Un dettaglio, quello dell’assenza di Tomaso Trussardi, che sconfesserebbe che tra gli ex consorti i rapporti siano pacifici per il bene di Celeste e Sole. “Le piccole ballerine in erba hanno appena concluso il primo anno alla Scuola del Musical di Milano. Hanno frequentato il corso di hip hop e si sono esibite sul palco vestite da scarafaggi”, rende noto la fonte, sulla base di quanto riferito da un papà che era in platea al Teatro Nazionale, dove si è svolto il saggio ispirato al film musical di Tim Burton, Beetlejuice.

Michelle Hunziker non è riuscita a trattenere la commozione, alla visione dello spettacolo tenuto dalle figlie, mentre era insieme alla madre Ineke, all’ex suocera Maria Luisa Gavazzeni Trussardi e alla tata delle piccole. “Alla fine ha preferito andare via con le figlie, utilizzando l’uscita più defilata del teatro riservata agli artisti, in modo da evitare la folla e godersi il momento magico tra loro”. Nel frattempo diventa sempre più incessante il gossip che vedrebbe la conduttrice fare ormai nuova coppia con Giovanni Angiolini, fascinoso chirurgo ortopedico ed ex gieffino sardo: “Avrebbe cominciato a presentarlo agli amici stretti, ma lui va coi piedi di piombo e evita di farsi vedere al saggio”.

