Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme?/ “Si vocifera che…”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ritorno di fiamma? L’indiscrezione

Dopo la fine della loro relazione, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi potrebbero essersi riavvicinati. I rumor sulla loro presunta riconciliazione circolano da un po’, ma questa volta a riportare il gossip è l’esperta Deianira Marzano: “Si vocifera che ci sia stato un riavvicinamento”.

In particolare il web si è interessato sull’anello al dito che la conduttrice starebbe sfoggiando in giro; l’esperta di gossip dichiara: “L’hanno vista con i cagnolini, alcuni dicono che portava la fede, ma attenzione quello è un anello simile a questo che però è messo al contrario”. A questo punto, un’utente commenta e fa notare: “E’ il trilogy che portava sempre al posto della fede, se vai nelle foto di quando erano ancora sposati, è lo stesso anello”. Per ora non si hanno certezze, ma a credere ci sia un ritorno di fiamma è anche Vittorio Feltri.

Vittorio Feltri sul riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Notizia fondata”

Vittorio Feltri amico di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, si è espresso, su Novella 2000, sull’indiscrezione di un presunto ritorno di fiamma tra i due: “Non dubito affatto che la notizia sia fondata.” E ancora: “Non mi spiego come Michelle sia finita tra le braccia di un medico palestrato che ha frequentato la casa del Grande Fratello come Rocco Casalino”.

Il giornalista poi dichiara: “La signora deve essersi accorta di avere scambiato il fustino buono con quello sotto marca e non me ne voglia il dottore, senza dubbio in gamba, se azzardo questa esternazione”. Poi parla della loro separazione: “È più difficile tenere in piedi un matrimonio che un patrimonio. Infatti i ricchi, anche durante la pandemia, sono diventati ricchissimi, mentre i poveri hanno litigato in famiglia e sono diventati poverissimi. Poi ci sono delle eccezioni. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, che non si possono definire indigenti, dopo dieci anni di matrimonio apparentemente da favola si sono separati”.

