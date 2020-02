Michelle Hunziker e Trussardi/ Feltri “scrissi sms fingendomi Tomaso e si innamorò”

Vittorio Feltri ospite a CR4 – La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti in occasione della puntata speciale dedicata all’amore e a San Valentino. Pungente e irriverente come sempre, il giornalista e direttore di Libero parla dell’amore rivelando di essere stato più volte cupido nella sua vita e di aver contribuito alla nascita dell’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. “San Valentino è una puttanata” esordisce così Vittorio Feltri parlando dell’amore e condivide con il pubblico la prima volta in cui si è innamorato: “avevo 10 anni, frequentavo la prima elementare”. E’ Piero Chiambretti a parlare del potere di Feltri che ha permesso a diverse coppie di conoscersi e innamorarsi. “Lei ha fatto innamorare e poi sposare delle persone che molti non sanno che lei è stato l’artefice” dice Chiambretti con il giornalista che rivela un retroscena davvero inaspettato.

Vittorio Feltri: “ho presentato io Michelle Hunziker a Tomaso Trussardi”

E’ Vittorio Feltri a fare una vera e propria rivelazione durante la speciale puntata di “San Valentino” di CR4 – La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti parlando del primo incontro tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. “Tommaso Trussardi è un amico, una sera nel ristorante arriva Michelle Hunziker che è una mia amica da tantissimo tempo” racconta il giornalista – “il cameriere mi avvisa che è arrivata la Hunziker e dico a Trussardi vieni che te la presento, è una ragazza carina, simpatica e mentre gliela presentavo gli toccavo il gomito e gli ho consigliato regalale un paio di borse e gli ho fatto scambiare i numeri di telefonino e mi sono accorto che avevo avviato una pratica destinata a finire bene”. Una pratica davvero finita bene, visto che Michelle e Tomaso cominciano a conoscersi come racconta lo stesso Feltri: “una volta vado a Roma e vedo Trussardi sul treno e gli dico ‘che fai qui’ e il figlio della maison risponde “sono andato da Michelle”. Sul finale poi è proprio Feltri a rivelare un retroscena davvero inaspettato: “ora però devo dire una cosa riservata: i primi messaggini alla Hunziker glieli ho scritti io”. In studio Piero Chiambretti domanda “veramente?” con Feltri che risponde: “si, messaggini che non fossero troppo espliciti, ma delicati, ma sono stato in grado di fare dei messaggini che hanno colto l’obiettivo”.

