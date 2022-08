Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme in palestra/ Le lezioni di karate scatenano il web: e Angiolini?

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme in palestra: le immagini che scatenano il web

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme e non in TV. I due ex sono apparsi fianco a fianco in alcune stories pubblicate dal cantante su Instagram. Immagini che sono bastate a scatenare il web e la curiosità di tanti che si sono chiesti il motivo di questa ritrovata vicinanza. Eros e Michelle, nelle immagini postate, sono insieme in palestra e si allenano. Chi però crede che queste stories rappresentino la prova di un possibile ritorno di fiamma deve tuttavia abbandonare questa idea.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in crisi?/ Dopo la vacanza in Sardegna...

Per chi non lo sapesse, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker praticano il Karate Kyokushinkai. È stato il cantante romano, come ricorda Vanity Fair, a convincere Michelle a dedicarsi a questa disciplina circa un anno fa. Michelle si è subito appassionata al karate e si è allenata con costanza, tanto da diventare cintura blu dopo aver superato un duro esame a Bologna.

Ineke Hunziker, Michelle l'allontanò a causa della setta/ Il dolore e il ritorno "Mamma posso venire da te.."

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in crisi?

Mentre Michelle ed Eros Ramazzotti si mostrano insieme su Instagram, c’è chi parla già di crisi tra la conduttrice e la sua nuova fiamma Giovanni Angelini. Pipol Gossip, su Instagram, scrive: Aria di crisi? Accade tutto nel giro di poco. Angiolini viene accompagnato all’aeroporto di Milano Linate, dove lo abbiamo sorpreso in attesa della partenza, Michelle Hunziker ha fatto immediato ritorno al suo nuovo amore il Karatè con accanto un vecchio amore Eros Ramazzotti che tanto le è stato vicino durante il periodo della separazione dall’ex marito Tomaso Trussardi. Un viaggio verso il lago di Iseo per abbracciare la sua passione quindi e una spalla sempre pronta con cui confrontarsi e ripartire nel caso in cui i rumor non si sbaglino.”

Michelle Hunziker e la setta Guerrieri della Luce/ "Santona Clelia? Ti catturava…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA