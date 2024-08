Michelle Impossible & Friends 2024, anticipazioni replica oggi 15 agosto su Canale 5

Per la serata di Ferragosto 2024, Mediaset ripropone su Canale 5 Michelle Impossible & Friends, il varietà condotto da Michelle Hunziker che vede sul palco una moltitudine di ospiti. Questa sera, 15 agosto, andrà in onda la terza ed ultima puntata dell’edizione andata in onda alcuni mesi fa, un gran finale durante il quale non mancheranno risate, musica e gag divertenti.

Come di consueto, Michelle Hunziker non sarà da sola alla conduzione del programma ma, anzi, avrà al suo fianco i soliti amici di Michelle Impossible & Friend: le immancabili voci della Gialappa’s Band, la simpatia di Katia Follesa, l’irriverenza del comico Andrea Pucci. Ma ci saranno ancora Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla a rendere la prima serata di Canale 5 ancor più varia e divertente.

Gli ospiti di Michelle Impossible & Friends e come vedere la puntata in streaming

Ma chi sono gli ospiti di questa terza ed ultima puntata in replica di Michelle Impossible? La conduttrice ospiterà sul palco il cantante Mika, con il quale ci sarà un momento musicale; stessa cosa per Biagio Antonacci, che delizierà il pubblico con un medley delle sue canzoni più famose. Michelle Hunziker avrà poi al suo fianco il celebre attore Claudio Amendola e il giovane comico Max Angioni, con cui si cimenterà in gag esilaranti e momenti di alto spettacolo.

Se volete trascorrere una serata leggera, all’insegna della musica e del divertimento, Michelle Impossible & Friend è sicuramente ciò che fa per voi in questo caldo 15 agosto. Ricordiamo che la nuova puntata (in replica) di Michelle Impossible andrà in onda su Canale 5 ma sarà visibile anche su MediasetInfinity, piattaforma streaming gratuita sulla quale sono già disponibili per la visione tutte le puntate del programma.

