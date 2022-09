Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: ritorno di fiamma?/ Fan sognano, ma Angiolini…

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sempre più vicini

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti torneranno insieme? I fan più romantici sognano il clamoroso ritorno di fiamma per una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e che, anche dopo anni, continua a far sognare tutti. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, Eros e Michelle si sono riavvicinati e, complice anche la notizia della presunta gravidanza della figlia Aurora, avrebbero ritrovato la complicità di una volta. “Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di nostra figlia Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati catalizzando i sentimenti in un’amicizia sincera”, ha spiegato Eros.

I fan, tuttavia, non nascondono di sognare il ritorno di fiamma che, tuttavia, pare abbastanza lontano. Tra Eros e Michelle, infatti, c’è un affetto sincero, profondo e puro come sottolineano entrambi e, secondo alcune testimonianze raccolte da Nuovo, la passione con Giovanni Angiolini potrebbe esplodere nuovamente.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini di nuovo insieme?

Michelle Hunziker ha vissuto un’estate di passione con Giovanni Angiolini. Tra i due stava andando tutto a gonfie vele al punto che la conduttrice lo aveva presentato anche alla figlia Aurora. Poi l’improvvisa rottura avvenuta intorno a Ferragosto. Secondo le testimonianze raccolte da Nuovo, tuttavia, potrebbe non essere tutto perduto.

“La loro è la classica relazione focosa e passionale, di quelle che oggi ci si lascia e poi, magari, tra qualche settimana, la fiamma torna a bruciare più forte di prima. Hanno caratteri forti e questo li porta a scontrarsi”, ha raccontato a Nuovo una fonte vicina ai due. Tra Michelle e Angiolini, dunque, tornerà il sereno?

