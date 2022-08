Aurora Ramazzotti è incinta: primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza/ Scoop di Chi…

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza presto genitori?

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza potrebbero presto vivere l’emozione più grande della loro vita. Secondo un’indiscrezione esclusiva del settimanale Chi che anticipa su Instagram il servizio completo pubblicato nel numero in edicola da mercoledì 31 agosto, Aurora Ramazzotti sarebbe incinta e dovrebbe diventare mamma per la prima volta a gennaio. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che ha trascorso l’estate con il fidanzato Goffredo, ma anche con mamma Michelle, starebbe così vivendo la sua prima gravidanza.

Quella di Chi è un’indiscrezione esclusiva che, per il momento, non è stata confermata da Aurora e dal fidanzato Goffredo. La notizia, tuttavia, è già diventata virale e i fan non nascondono l’emozione per una notizia che, stando a quello che riporta Chi, sarebbe stata anche svelata da Eros e Michelle agli amici.

Aurora Ramazzotti presto mamma? La reazione di Eros e Michelle Hunziker

La notizia di una presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti era circolata alcune settimane fa quando Aurora, con mamma Michelle, era stata pizzicata in farmacia mentre acquistava un test di gravidanza. All’epoca, tuttavia, non si sapeva se il test appartenesse ad Aurora o a Michelle, ma stando a quello che oggi riferisce Chi, pare che fosse proprio della Ramazzotti. La notizia della presunta gravidanza di Aurora sarebbe stata, inoltre, accolta con gioia da mamma Michelle e papà Eros.

“Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, genitori di Aurora, hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga; entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione”, fa sapere Pipol Gossip riportando l’esclusiva di Chi.

