Michelle Hunziker, ex moglie Eros Ramazzotti/ Lui “amore così grande può finire ma..”

Eros Ramazzotti, Michelle sempre nel cuore, lei entusiasta per il rapporto ‘ritrovato’ e consolidato: “Che bella la vita”

In passato Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno vissuto una splendida storia d’amore; una relazione che a tanti anni di distanza continua a far sognare i fan. Nel frattempo Michelle ed Eros hanno voltato pagina, si sono rifatti una vita, questo nonostante siano legati e accomunati dall’amore sconfinato che provano nei confronti della figlia Aurora. Ma anche Aurora, ormai, è diventata una donna adulta. E a breve regalerà a mamma Michelle e a papà Eros un nipotino. Per quanto riguarda il rapporto tra i suoi genitori, dopo una fase di distacco non semplicissima, non potrebbe chiedere di meglio.

Infatti Eros e Michelle vanno d’amore e d’accordo, come dimostra la clip del brano ‘Ama’ che il cantante e la sua ex moglie hanno girato insieme pochi mesi fa. “Mi arrivò un messaggio da Eros che mi chiedeva se mi andava di partecipare al video ed io dissi si certo. Il giorno del video mi svegliai presto, mi dissi che bella che è la vita”, ha raccontato entusiasta Michelle Hunziker.

Eros Ramazzotti: “Il mio affetto eterno per Michelle Hunziker”

La sinergia tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha fatto discutere gli appassionati di gossip. Tra questi anche tantissimi fan della coppia che fu, speranzosi in un ritorno di fiamma dato che in quel periodo Michelle si era allontanata da Tomaso Trusardi. “Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice”, ha precisato a più riprese Eros Ramazzotti, ritenendosi orgoglioso del rapporto consolidato con la sua ex moglie, Michelle.

“Quando l’ho invitata a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice. Quando leggo di mariti che uccidono le loro compagne o di padri che ammazzano i figli, penso che davvero viviamo in un mondo capovolto, in cui il rapporto più bello, più nitido, quello che, quando cambia natura, può trasformarsi in affetto eterno, può diventare invece annientamento dell’altro o possesso fragile ed egoista“, le sue parole. Insomma i tempi di ‘Più bella cosa’ appaiono lontani anni luce per Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ma questo non significa che sia finito l’amore. Semmai ha semplicemente cambiato forma…











