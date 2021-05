Michelle Hunziker: “Gerry, una sveltina!”/ Gaffe hot con Scotti a Striscia la Notizia

Michelle Hunziker chiede a Gerry Scotti una… sveltina: accade, in maniera del tutto involontaria e casuale, a “Striscia la Notizia”, il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci, la cui conduzione è affidata proprio al duo italo-elvetico che in passato ha fatto le fortune di Mediaset grazie alla sua versatilità dimostrata reggendo il timone di numerose edizioni di “Paperissima”. La “papera”, in questo caso, l’ha fatta però la bionda Michelle, in occasione della puntata di Striscia andata in onda nella serata di oggi, martedì 4 maggio 2021.

Ma cosa è accaduto di preciso sul bancone di uno dei programmi più seguiti della fascia serale del palinsesto dell’azienda televisiva di Cologno Monzese? Tutto ha avuto inizio con un balletto nel quale si sono cimentati i due presentatori, al cui interno si è distinta in particolare l’ex moglie di Eros Ramazzotti, letteralmente scatenata sulle note di “Happy”, singolo di successo dell’artista Alexia, uscito nel 1999 e rimasto in voga per tutti i primi anni Duemila.

HUNZIKER A GERRY SCOTTI: “UNA SVELTINA?”

Proprio durante l’esibizione a passo di danza, Michelle Hunziker ha fornito l’impressione di volersi dilungare un po’ troppo con il ballo, tanto che Gerry Scotti, imitando un arbitro di calcio, ha iniziato a fischiare all’indirizzo della collega di origini svizzere, indicando con il dito indice della mano destra l’orologio e dicendole espressamente, con la sua consueta simpatia, che il tempo si stava rivelando eccessivamente tiranno ed era giunto il momento di interrompere le danze. Ricompostasi, pur mantenendo il suo smagliante e contagioso sorriso, Michelle, a quel punto, si è rivolta allo zio Gerry, dicendogli: “Stringi, fai una sveltina!“. Chiaramente l’esternazione era finalizzata unicamente a mettere fretta a Scotti affinché proseguisse a ritmo spedito nella conduzione, ma ovviamente il vocabolo a cui ha fatto ricorso la bella Michelle per avanzare la sua istanza non è stato dei più felici, tanto che Scotti, dopo un attimo di esitazione e perplessità, ha superato l’imbarazzo del momento e la puntata è proseguita senza ulteriori intoppi.

