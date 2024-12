C’è un nuovo fidanzato nella vita di Michelle Hunziker? Tutto tace sulla vita privata e sentimentale della showgirl svizzera che negli ultimi tempi è stata legata ad Alessandro Carollo, osteopata di Roma specializzato su Colonna Vertebrale, Spalla, Ginocchio e sui trattamenti di cefalee e acufeni. Una relazione che è terminata dopo poco tempo forse per motivi logistici legati alla distanza, visto che la showgirl vive a Milano e il compagno a Roma. Non solo, tra i motivi che avrebbero causato la fine dell’idillio amoroso è anche la volontà e il desiderio di Michelle di dedicarsi principalmente alle figlie. Proprio la showgirl, intervistata dal settimanale Chi, interrogata sulla relazione con l’osteopata ha preferito non rispondere dichiarando: “sono in una fase delicata con due bambine piccole, due matrimoni, un nipote, il lavoro”.

Michelle Hunziker confessione hot: "L'autoerotismo fa bene! "/ "Il mio segreto di bellezza? Ho eliminato..."

Non solo, Michelle ha precisato: “ci sono tante cose, tanti equilibri emotivi, delicatezze, che una mamma deve considerare” evitando così di smentire o confermare la cosa.

Michelle Hunziker, il nuovo fidanzato è Matteo Viezzer?

Sta di fatto che poco dopo l’intervista rilasciata da Michelle Hunziker al settimanale Chi, l’ex fidanzato Alessandro Carollo ha deciso di dire la sua postando un messaggio sulla sua pagina Instagram. Per l’occasione il medico ha preferito pubblicare un estratto estrapolato dal film “Le pagine della nostra vita” scrivendo: “sono un uomo normale con pensieri normali e una vita normale. Ho amato una donna con tutto il cuore e tutta l’anima. Per me questo è sempre stato sufficiente”. Poche parole che hanno chiaramente lasciato trasparire il dolore che Alessandro ha provato nel separarsi dalla Hunziker.

Aurora Ramazzotti, figlia Michelle Hunziker/ "Essere madre è una sfida, ma è anche la cosa più gratificante"

Dopo la fine della relazione con Alessandro Carollo, Michelle non è stata avvistata in compagnia di nessun altro misterioso uomo, anche se recentemente si rincorrono diverse indiscrezioni sulla presenza di un nuovo fidanzato della sua vita. Di chi si tratta? Stando ai rumors, la Hunziker starebbe conoscendo Matteo Viezzer, un giovane manager che si occupa di un brand di moda amico di Mattia Narducci, l’ex fidanzato di Anna Tatangelo. Sarà davvero così?