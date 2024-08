Single o fidanzata? Le ultime sulla vita sentimentale della conduttrice Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è fidanzata? Se lo chiedono i tanti appassionati di gossip e i fan della conduttrice, che attendono trepidanti novità sul fronte sentimentale. Le ultime voci sulla showgirl risalgono ad inizio estate, quando la svizzera era stata pizzicata in compagnia del giovane Matteo Viezzer. Molti descrivevano Michelle e Matteo come una coppia di fatto, dopo gli scatti di Diva e Donna.

Michelle Hunziker: "I miei ex mariti Tomaso Trussardi e Eros Ramazzotti?"/ "I cerchi si chiudono ma..."

Michelle Hunziker, però, non ha mai confermato nulla, anzi non molto tempo prima aveva fatto capire che non avrebbe avuto nemmeno il tempo di vivere un nuovo amore. Dunque, chi è il presunto fidanzato della showgirl? Matteo Viezzer è un manager operativo nell’alta moda, figlio di un affermato ortopedico Giorgio Viezzer.

MICHELLE HUNZIKER CONFESSA: "FIDANZATO? SOGNO IL PRINCIPE AZZURRO"/ "Corpo frutto di sacrifici non di soldi

Michelle Hunziker è fidanzata? I rumors affievoliti sulla storia col giovane manager Matteo Viezzer

Quando a inizio giugno si è cominciato a parlare della liaison tra Michelle Hunziker e Matteo Viezzer si vociferava che tra i due le cose andassero avanti da almeno un mese. Le voci sulla coppia, ad ogni modo, si sono affievolite con il passare delle settimane. Dunque, la domanda si ripete: Michelle Hunziker è single o fidanzata?

Al di la delle voci sul suo status sentimentale, come dicevamo, Michelle Hunziker era stata molto chiara alla vigilia di questa estate, parlando a Verissimo di eventuali nuovi amori. “Single o fidanzata? Sono concentrata su Cesare, Sole, Celeste, Auri” le parole rilasciare a Silvia Toffanin che le aveva chiesto lumi sull’amore. La showgirl svizzera, quindi, darebbe priorità al lavoro e alla famiglia piuttosto che all’amore, specialmente dopo la fine della storia con Alessandro Carollo. “Leone, Lilly, Odino. Io ho un menage familiare. Poi c’è il lavoro. Non saprei dove metterlo un povero cristiano. Per il momento va bene così, nella serenità”, aveva detto Michelle.

Michelle Hunziker ha un fidanzato?/ "Non saprei dove metterlo", ma spunta la foto con un uomo misterioso