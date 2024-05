Michelle Hunziker: “La maternità da giovane? Non mi ha privato di nulla”/ “Nuovi stimoli grazie alle figlie…”

Michelle Hunziker è stata oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo – al fianco di Anna Tatangelo – per presentare il prossimo appuntamento con il format “Io Canto Family”. La conduttrice si è detta entusiasta di aver ereditato il testimone da Gerry Scotti e si è detta pronta a vivere con euforia questo cammino proprio al fianco della cantante. Dopo aver offerto un quadro di quello che sarà lo spettacolo, si è poi concessa qualche racconto a proposito del suo percorso di vita, in particolare rispetto al suo percorso professionale iniziato molto presto.

“Se mi sono persa delle cose iniziando a lavorare così presto? In realtà questa domanda non me la sono mai posta perché non ho mai avuto questa sensazione. Non ero una ragazza che sentiva l’esigenza di uscire, andare in discoteca, mi divertivo già all’epoca in maniera diversa”. Queste le parole di Michelle Hunziker che ha garantito come non abbia alcun rimorso rispetto al suo precoce percorso professionale che l’ha portata al successo di oggi. “Era più normale per me divertirmi nel contesto familiare; per cui quando sono diventata mamma ero felicissima, anche consapevole che un figlio o una figlia non mi avrebbe mai tolto la possibilità di potermi realizzare perchè ero pronta a rimboccarmi le maniche”.

Dopo aver vissuto l’esperienza della maternità, Michelle Hunziker non si è mai fermata e – sempre a Verissimo – ha spiegato come proprio grazie ai figli abbia trovato nuovi stimoli per tuffarsi in nuove esperienze professionali: “Non mi sono mai fermata e anzi, ti dico di più, Aurora e anche le figlie che sono arrivate dopo sono state l’incentivo a fare meglio; non sei più egocentrico, vuoi realizzarti per i tuoi figli e quindi cambia la prospettiva. Quando arrivano le opportunità le valuti in base ai tuoi figli, diventi più forte, soprattutto in un momento storico come questo dove i ragazzi sentono le difficoltà di diventare presto genitori. Se trovate un varco per farlo è davvero la cosa più bella al mondo, te la puoi godere…”.

Silvia Toffanin ha poi incalzato Michelle Hunziker a proposito della sua attualità sentimentale ma la conduttrice, scherzando e ironizzando, ha praticamente glissato lasciando però intendere come l’amore sia sempre centrale nella sua vita. “Sono sempre concentrata sui figli e sui nipoti, poi c’è il lavoro… Non so dove metterlo l’amore! No dai scherzo, Per adesso va avanti così nella serenità…”.











