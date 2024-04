Alessandro Carollo: “Ho amato una donna con tutto il cuore”/ Frecciatina all’ex fidanzata Michelle Hunziker?

Alessandro Carollo, il messaggio sui social dopo la rottura con Michelle Hunziker

Poche settimane fa è piombata, nel mondo del gossip, la notizia dell’improvvisa rottura tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. A rivelarla in esclusiva è stato il settimanale Chi, che ha confermato come la coppia avrebbe deciso di dirsi addio per due principali motivi: la distanza e la decisione della showgirl di dare priorità alle sue figlie. Nessuno dei due ha mai ufficialmente confermato, ma nelle ultime ore è un messaggio enigmatico dell’osteopata dei Vip ad accendere nuovamente i riflettori su di loro.

In un’Instagram story sul proprio profilo, infatti, Carollo ha condiviso una frase estratta dal celebre film Le pagine della nostra vita. E, tra queste parole, in molti hanno letto anche un chiaro riferimento alla Hunziker: “Non sono una persona speciale. Sono un uomo normale con pensieri normali e una vita normale. Non ci sono monumenti dedicati a me, il mio nome sarà dimenticato. In una cosa sono riuscito in maniera assolutamente eccezionale. Ho amato una donna con tutto il cuore e tutta l’anima. Per me questo è sempre stato sufficiente“.

Alessandro Carollo, frecciatina a Michelle Hunziker? Gli indizi dell’addio

Alessandro Carollo è così intervenuto in forma pubblica dopo la rottura con Michelle Hunziker. Sebbene il riferimento alla showgirl non sia esplicito, in molti hanno letto nelle sue parole un chiaro riferimento alla conduttrice e alla fine della loro storia d’amore. La frase “Ho amato una donna con tutto il cuore e tutta l’anima“, in particolare, è stata interpretata da molti utenti del web come una velata frecciatina alla Hunziker, mentre altri ci hanno letto un semplice ed affettuoso ricordo del sentimento che, seppur per poco tempo, li ha uniti.

Intanto la stessa Michelle Hunziker non è ancora pubblicamente intervenuta sulla rottura con il fidanzato, ma sono tanti gli indizi che la confermano. Come svelato da Chi, che ha riportato la notizia poche settimane fa, la conduttrice era andata in vacanza alle Maldive con le figlie e la sua manager senza il compagno. Inoltre, nei giorni successivi, era stata immortalata dal magazine in un agriturismo per un breve soggiorno di relax sempre con le figlie e la sua manager, ma nuovamente senza Carollo.











