Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati? Lei glissa: “Proteggo la mia famiglia”/ Gossip bomba

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati? Indizi non lasciano spazio a dubbi

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati? Solo pochi mesi fa la conduttrice italo-svizzera era uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato solo la scorsa estate quando entrambi si sono mostrati sorridenti e felici in vacanza, adesso invece pare che l’idillio sia finito. È il profilo Instagram del settimanale Chi ha lanciare il gossip bomba della fine della storia d’amore tra Michelle Hunziker ed Alessandro Carollo: “ESCLUSIVO: MICHELLE HUNZIKER E ALESSANDRO CAROLLO SI SONO LASCIATI” E subito ha aggiunto altri dettagli sui motivi della separazione.

Il magazine Chi è stato il primo ad annunciare la fine della relazione fra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, rivelando che la notizia gli è stata confermata da fonti vicine alla coppia. Di recente Michelle era andata in vacanza alle Maldive con le figlie e la sua manager senza il compagno e, nei giorni scorsi era stata immortalata in un agriturismo per un breve soggiorno di relax sempre con le figlie e la sua manager, nuovamente senza Carollo. E non è tutto perché anche sui social in molti hanno notato che Michelle Hunziker non ha più pubblicato storie Instagram e non ha più fatto riferimenti al suo fidanzato Alessandro Carollo e in molti si sono chiesti se i due siano ancora effettivamente una coppia.

Michelle Hunziker perché è finita con il fidanzato Alessandro Carollo? I motivi dell’addio

Ma perché si sono lasciati Michelle Hunziker ed Alessandro Carollo? È ancora Chi a rivelare i motivi dell’addio stando a quanto dichiarato da fonti vicine alla conduttrice: “Decisivi per l’addio la distanza, lui vive a Roma e lei a Milano, e la scelta di Michelle di dare priorità alle sue figlie.” A cio si aggiunge che in queste ultime settimane la conduttrice è impegnata con il suo show Michelle Impossible & Friends e che proprio in una recente intervista a Chi aveva glissato sulla sua storia: aveva preferito non rispondere alla domanda su Carollo, dicendo di voler proteggere la propria famiglia dal gossip.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati, stando a quanto riporta il magazine. L’ultima foto che ritrae insieme la coppia risale a fine febbraio quando un ristoratore che è solito postare le foto con i personaggi famosi che pranzano e cenano nel suo ristorante, Vincenzo Rinaldi, ha condiviso uno scatto insieme a Michelle Hunziker ed Alessandro Carollo molto sorridenti.













