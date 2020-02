Michelle Hunziker è molto attiva sui social network e, oltre raccontare le sue esperienze lavorative, condivide con i suoi seguaci spaccati di vita quotidiana. Poche ore fa la conduttrice di All Together Now ha raccontato su Instagram un particolare siparietto con la figlia Celeste Trussardi, di appena quattro anni. E’ l’età delle continue domande e, soprattutto, delle domande esistenziali di difficile risposta. E “Cece”, come la chiama la madre, nel corso di un lungo viaggio in macchina le ha chiesto: «Cos’è l’eternità? Quando posso conoscere Dio? Quando è nato Dio? Quanto ci ha messo Mosè a portare il popolo ebraico nel deserto?». Insomma, una serie di quesiti sulla religione e sulla fede che ha messo in difficoltà la stessa Hunziker: «Io ho pensato: Oh signore. Cosa dico?».

MICHELLE HUNZIKER: “MIA FIGLIA CELESTE VUOLE MORIRE PER CONOSCERE DIO”

Il lungo viaggio in macchina, alla presenza dei suoi collaboratori, è continuato ma la curiosità di Celeste non si è minimamente placata. E la stessa Michelle Hunziker ha continuato a raccontare: «Si è concluso il viaggio con mia figlia Cece che mi dice: ‘Allora io voglio morire per conoscere Dio’. No Cece, devi vivere bene questa vita sulla Terra!». Un siparietto a dir poco particolare che ha fatto scoppiare a ridere la conduttrice, a testimonianza della curiosità della piccola Cece. Tutto si è concluso con l’arrivo a destinazione, ma è difficile non credere alle difficoltà della Hunziker di fronte a domande esistenziali di questo calibro, considerando anche la tenera età della piccola, nata dall’amore con Tomaso Trussardi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA