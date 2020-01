Michelle Hunziker/ “La vita non è facile, credetemi”, cosa le è successo?

Una giornata uggiosa per Michelle Hunziker? Forse no visto che sui social mostra come sempre il suo lato migliore, il suo gran sorriso, ma tra le righe poi si legge che qualche difficoltà in fondo ce l’ha pure lei e che la sua vita non è perfetta come tutti credono. Non sappiamo bene se la conduttrice si riferisca a qualcosa di particolare o, almeno, qualcosa che le è successo in questi giorni, fatto sta che sono bastate un paio di righe per mettere in movimento il gossip tant’è che qualcuno ha addirittura pensato che l’unica cosa che potrebbe rovinarle la vita in questo momento di grazia possa essere il rapporto con il marito. Non è la prima volta che si parla di crisi per lei e Tomaso Trussardi ma effettivamente ultimamente non ci sono foto di coppia, dediche o storie che li ritraggono insieme e dopo la fine della storia tra Eros e la sua Marica Pellegrinelli, adesso tutti sognano il loro lieto fine.

MICHELLE HUNZIKER IN CRISI? IL MESSAGGIO CHE HA SCONVOLTO I FAN

Ma cosa ha messo in moto la fantasia dei fan? Presto detto. Michelle Hunziker ha postato una foto con tanto di sorriso sui social scrivendo: “Non dimenticate di sorridere oggi!!! ❤️ Aiuta a superare molte cose. Con il sorriso date un “input”al cervello di scatenare delle endorfine che vi faranno stare molto meglio…PROVATE! Parola di Hunzi…😂 non è facile la vita per NESSUNO credetemi…le prove arrivano a tutti indistintamente….ma c’è sempre qualcosa o qualcuno intorno a voi per il quale vale la pena fare un sorriso!!! Vi voglio bene!!!!!!“. Adesso il problema è: la conduttrice ha scritto questo messaggio perché è successo qualcosa o solo perché in preda ad un momento di riflessione personale e generale?

Ecco il post della conduttrice:





