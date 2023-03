Michelle Hunziker: "Nessun 'richiamino' con Eros Ramazzotti"/ "Sono single e..."

Hunziker: “Single? 3 figlie e quasi nonna, è pesante”

Michelle Hunziker è ospite di “Felicissima sera”, programma di Pio e Amedeo. Si parte parlando di Eros Ramazzotti: “Ci vogliamo bene, abbiamo una figlia, ora diventiamo nonni. E poi a me piace l’armonia. Richiamino con Eros? Ma no, sempre per l’armonia bisogna essere educati. Tra l’altro ora è anche innamorato e fidanzato”. Riguardo Tomaso Trussardi, invece, la conduttrice racconta: “È finita anche con lui ma ci vogliamo bene. Richiamino? Ma no!”.

Rispondendo a una provocazione di Pio e Amedeo riguardo lo spazzolino che Michelle pubblicizza, lei risponde: “Lasciamo lo spazzolino all’igiene orale perché per i sex toys ci sono tante altre cose”. La Hunziker, dopo la separazione da Trussardi, è single: “L’approccio con una che ha tre figlie e sta per diventare nonna, è pesante”. E poi, un commento su un cambio look: “È vero che le donne si tagliano i capelli quando vogliono fare un cambiamento interiore”.

