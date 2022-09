Michelle Hunziker nonna?/ Con Aurora Ramazzotti dimentica Giovanni Angiolini e…

Michelle Hunziker e il gossip sulla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti

Il gossip sulla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti ha coinvolto anche Michelle Hunziker che, secondo un’indiscrezione del settimanale Chi, avrebbe acquistato il test di gravidanza proprio con la figlia. Il settimanale Chi ha successivamente annunciato la gravidanza di Aurora che, però, non ha confermato nulla mostrando un ventre super piatto sui social. In attesa di un’eventuale conferma, Michelle Hunziker che, secondo quanto si legge su Nuovo, sarebbe stata la prima a scoprire la gravidanza, sarebbe pronta a fare la nonna e ad aiutare la sua primogenita in un momento così bello e importante come la gravidanza.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: ritorno di fiamma?/ Fan sognano, ma Angiolini…

Restando accanto alla figlia Aurora, Michelle starebbe dimenticando le sofferenze di cuore. Dopo la fine della storia con Giovanni Angiolini, avrebbe provato a riavvicinarsi a Tomaso Trussardi senza, tuttavia, riuscire a ricucire il rapporto.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: affetto e amicizia vera

La notizia della presunta gravidanza di Aurora avrebbe unito ulteriormente Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che si sono riavvicinati nell’ultimo periodo unendosi ulteriormente dopo la fine del matrimonio tra la conduttrice e Tomaso Trussardi. Nonostante i fan più romantici sognino ancora il clamoroso ritorno di fiamma, tra Eros e Michelle c’è solo una bellissima e affettuosa amicizia. Entrambi sono pronti a stare accanto ad Aurora e chissà che, come si legge su Nuovo, Eros non decida di fare una dedica musicale, in futuro, al primo nipotino.

Michelle Hunziker con la fede al dito/ Confermato il ritorno con Tommaso Trussardi?

Nel frattempo, la Hunziker continua ad essere la protagonista del gossip nonostante, in questo momento, pare non ci sia spazio per un nuovo amore.

LEGGI ANCHE:

Michelle Hunziker "tentativo di riavvicinamento a Tomaso Trussardi, ma..."/ Lo scoop

© RIPRODUZIONE RISERVATA