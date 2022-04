Michelle Hunziker “Orgogliosa di Tommaso Zorzi”/ Retroscena sull’amicizia con Aurora

La riappacificazione tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, arrivata dopo l’esperienza di lui al Grande Fratello Vip, è stato un momento molto apprezzato non solo dai fan dei due volti televisivi ma anche di mamma Michelle Hunziker. La conduttrice non si è mai esposta pubblicamente sulla questione ma lo ha fatto per la prima volta poche ora fa con alcune stories in cui elogia l’ultimo lavoro dell’influencer.

“Sono pronta alla lettura del nuovo libro di Tommaso Zorzi. – ha annunciato la Hunziker – Gli ho fatto i complimenti stamattina, prima di tutto perché questo mi ispira tantissimo. È una storia d’amore apparentemente impossibile e queste cose a me piacciono molto, soprattutto quando una cosa è impossibile e poi diventa possibile.” racconta ancora.

Michelle Hunziker racconta un retroscena dell’amicizia tra sua figlia Aurora e Tommaso Zorzi

Michelle Hunziker, sottolineando il talento di Tommaso Zorzi, racconta anche alcuni retroscena della sua amicizia con Aurora Ramazzotti: “Tommaso ci ha veramente messo il cuore a scriverlo e io gli credo, sono davvero orgoglioso di Tommy perché veniva qua a far merenda con Auri, erano amici che andavano a scuola. Sono fiera del suo percorso”. Nella story successiva, la conduttrice pubblica un collage con le foto di Tommaso e sua figlia Aurora, facendo loro un ultimo elogio orgoglioso: “I miei ragazzi vanno avanti e si realizzano. Trovano la loro strada perché sono bravi”. Il gesto di Michelle è stato ripotato da tanti fan dei due ragazzi sui social ed elogiato come “gesto dolcissimo”.

