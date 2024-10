Io Canto Generation 2024, 4a puntata: anticipazioni di mercoledì 30 ottobre

Torna questa sera mercoledì 30 ottobre un’altra puntata di Io Canto Generation 2024, l’amatissimo talent show con Gerry Scotti al timone. Si tratta dello spin off del precedente “Io canto”, che si concluderà tra poco, il 13 novembre dopo settimane di incredibile successo. Sul web pare già farsi strada il nome del vincitore, ma andiamo con ordine. Come da tradizione anche stasera ritroveremo le sei squadre della seconda edizione di Io Canto Generation 2024, capitanate da Fausto Leali, Lola Ponce, Cristina Scuccia, Mietta, Anna Tatangelo e Benedetta Caretta. Tante sono state le sfide e tanta la passione che i concorrenti hanno sempre messo in ogni esibizione.

Gerry Scotti in lacrime a Verissimo: "Mio padre ha fatto sacrifici per anni"/ "Il mio primo amore a 11 anni"

Ora che la finale di Io Canto Generation 2024 si avvicina, la tensione è alle stelle sia per i concorrenti che per il pubblico da casa, ansioso di vedere chi sarà in cima al podio nell’ultima puntata di mercoledì 13 novembre. I cantanti hanno un solo obiettivo: vincere. Anche oggi 30 ottobre troveremo i nostri amati giudici: Claudio Amendola, Michelle Hunziker, Al Bano, Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi e la mitica Orietta Berti, pronti con le loro critiche e i loro complimenti ai concorrenti di questa edizione di Io Canto Generation 2024. Ricordiamo però che il voto del pubblico può sempre ribaltare il loro giudizio.

Gerry Scotti, chi è suo figlio Edoardo/"Non lo auguro a nessuno", l'incidente e il legame con la famiglia

Io Canto Generation 2024, chi sono i concorrenti rimasti in gara? Squadre e capitani

Chi sono i cantanti rimasti in gara a Io Canto Generation 2024? Partiamo a vedere i nomi di chi continuerà a sfidarsi nella puntata di questa sera, mercoledì 30 ottobre. Iniziamo con i concorrenti di Benedetta Caretta, che sono Namite Selvaggi, Morgana La Mamma e Nicholas Mazza. Per la squadra di Anna Tatangelo troviamo invece Beatrice la Rocca, Marianna Alè e Davide Londero mentre Mietta ha ancora con sé Sophia Lassi, Aurora Binetti e Walter Puddinu. SI passa poi a Lola Ponce, con Cristina Fiorita, Viola Scalzo, Sofia Tarantino e Antonio Lo Buono, mentre Fausto Leali è impegnato con Sofia Liguori e Mariafrancesca Cennamo. Squadra altrettanto forte quella di Cristina Scuccia, con la cantante Serena Aiello, Beatrice Ferrua e Filippo Rigoni.

Gerry Scotti, chi è la compagna Gabriella Perino/"Mi è stata vicino quando...", poi l'aneddoto sul matrimonio

Come ogni mercoledì, anche stasera vedremo uno dei programmi a cui il pubblico è più affezionato in assoluto, Io Canto Generation 2024. Uno dei suoi punti di forza è senza dubbio la direzione artistica di Roberto Cenci, che ha portato il talent a toccare la sua seconda edizione consecutiva. In attesa della finale il pubblico sta già esprimendo il suo parere sui social e spuntano i primi nomi dei papabili vincitori. Secondo le voci, pare che la favorita sia Mariafrancesca Cennamo della squadra di Fausto Leali: la bimba, di soli 10 anni d’età è stata capace di commuovere il pubblico con la sua interpretazione di “Adagio”.

Io Canto Generation 2024 dove vederlo in streaming

Per seguire la diretta di Io Canto Generation 2024 oggi 30 ottobre ci si può collegare direttamente su Canale 5 a partire dalle ore 21.40, oppure in streaming su Mediaset Infinity, dove vengono trasmesse le puntate in diretta e dove si possono rivedere le puntate precedenti. L’appuntamento di stasera con Io Canto Generation 2024 è imperdibile, con tanti talenti e colpi di scena a suon di musica. Chi riuscirà a convincere il pubblico e a diventare il vincitore di questa edizione del talent di Canale 5?