Michelle Hunziker, perché è finita con Tomaso Trussardi e Eros Ramazzotti?/ Matrimoni chiusi con dolore

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: perché si sono lasciati?

Michelle Hunziker oggi si dice single ma nella sua vita ci sono stati due grandi amori che sono diventati suoi mariti: Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi. Ben nota la storia d’amore col cantante da cui è nata la figlia Aurora: i due si sono amati per molti anni, poi la loro storia è giunta alla fine, anche per colpa di influssi esterni. “Eravamo in un momento di crisi dopo 7 anni insieme. – rivelò la Hunziker nel 2008, spiegando che – Era una cosa superabilissima, ma eravamo tutti e due molto giovani e, invece di avere un aiuto esterno, abbiamo avuto chi ci ha separato”.

Michelle Hunziker polemica su debutto in tv con Eros e Aurora/ "Quale parentopoli!"

Dietro i motivi della fine del matrimonio con Eros c’è stata d’altronde la presenza di una setta a cui la showgirl si era avvicinata durante un momento complicato della sua vita. “Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro”, raccontò la conduttrice tempo fa.

Michelle Impossible & Friends,1a puntata/ Diretta e ospiti: Eros Ramazzotti, Berté e Siani

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: perché è finito il loro matrimonio?

Oggi Michelle ed Eros sono in ottimi rapporti, cosa che non accade ancora col secondo ex marito Tomaso Trussardi. “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato.”, veniva comunicato nella nota ufficiale con la quale la coppia annunciava il loro addio.

I due hanno vissuto un periodo di forte crisi che, a quanto pare, non sono riusciti a superare. Non sono però mancate le voci di un presunto tradimento da parte di Tomaso Trussardi ai danni di Michelle.

Marica Pellegrinelli, chi è l'ex moglie di Eros Ramazzotti/ "Il tempo cura le ferite ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA