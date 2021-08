Michelle Hunziker “Soffro di tripofobia”/ Cos’è? “Fobia di cui sanno amici e parenti”

Michelle Hunziker ha da sempre un rapporto molto chiaro e aperto con i suoi follower. La conduttrice è molto attiva sui social, dove spesso chiacchiera virtualmente con i suoi fan, raccontando cose della sua vita privata. Questo è quanto accaduto anche nelle ultime ore, quando la Hunziker ha deciso di rispondere alle domande di alcuni follower, lasciandosi andare ad una confessione intima. “Ho una fobia, si chiama tripofobia”, ha infatti rivelato la conduttrice, aggiungendo che “Ormai lo sanno tutti, amici e parenti che ho questa fobia“. Ma cos’è la tripofobia? Di cosa si tratta? Stando a quanto rivela Wikipedia, “Per tripofobia si intende la presunta fobia di gruppi irregolari di piccoli buchi o protuberanze.” Si tratta però di “una condizione che non è ufficialmente riconosciuta come disturbo mentale ed è raramente citata in articoli scientifici”.

Michelle Hunziker "Crisi con Tomas Trussardi? Falso!"/ "Falso gossip di ogni estate"

Michelle Hunziker: “Ci sono momenti in cui sono triste”

Michelle Hunziker si è raccontata ai suoi follower, parlando anche di momenti molto personali. Dopo aver parlato della sua fobia, la conduttrice ha risposto a chi le chiedeva come fa ad essere sempre allegra e sorridente: “Ci sono dei momenti in cui sono triste, ci sono dei momenti in cui le cose non vanno come vorrei”, ha ammesso. “Avevo una vita molto semplice, non l’avrei mai pensato”, ha poi raccontato, parlando di quando da bambina viveva in un paesino della Svizzera e mai avrebbe pensato al successo che avrebbe poi ottenuto. Ha infine nuovamente smentito la crisi col marito Tomaso Trussardi: “Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi. Lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie“.

LEGGI ANCHE:

Aurora Ramazzotti, figlia Michelle Hunziker/ L’amicizia con Sara Daniele: “Sorelle”Michelle Hunziker/ "Sono come tutti. Nessuno è esente dai tormenti interiori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA