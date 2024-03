Michelle Impossible & Friends 2024, 2a puntata/ Diretta e ospiti: da Renato Zero a Diletta Leotta

Michelle Impossible & Friends 2024: anticipazioni e diretta seconda puntata 13 marzo

Dopo il debutto della settimana scorsa che ha portato Michelle Hunziker nuovamente nelle case degli italiani, mercoledì 13 marzo 2024, torna l’appuntamento con Michelle Impossible & Friends 2024, il woman show di Michelle Hunziker in cui gli ingredienti principali sono la musica, il divertimento, ma anche l’amicizia che lega la padrona di casa ai tanti ospiti che, nel corso delle puntate, la affiancano sul palco dando vita a momenti emozionanti, ma anche divertenti. Michelle che sul palco canta, balla e si racconta, non è da sola ma è affiancata sia dagli ospiti che da un cast fisso formato da Gialappa’s Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla.

Anche nella seconda puntata di Michelle Impossible & Friends 2024 sono diversi gli ospiti che regaleranno una serata speciale ai telespettatori di canale 5. Oltre ai grandi nomi della musica italiana, ci sarà una delle conduttrici più amate diventata mamma da pochi mesi.

Gli ospiti della seconda puntata di Michelle Impossible & Friends 2024

Nomi stellari della musica italiana sono gli ospiti della seconda puntata di Michelle Impossible & Friends 2024. Nel corso della serata, la conduttrice svizzera lascerà il palco a mostri sacri della musica. Si parte con Renato Zero, tra gli artisti più amati dal pubblico e più apprezzati dagli addetti ai lavori che si esibirà sulle note di alcuni dei suoi più grandi successi. Spazio, poi ad altri due big come Umberto Tozzi e Albano.

Gli ospiti, però, non finiscono qui perché nel corso della serata, sul palco, arriverà anche Diletta Leotta. Diventata mamma per la prima volta pochi mesi fa e in procinto di convolare a nozze con il fidanzato Loris Karius, la conduttrice è pronta a svelare qualche dettaglio della propria vita a Michelle Hunziker.

Come vedere in diretta streaming Michelle Impossible & Friends 2024

Il mercoledì sera di canale 5 è così dedicato a Michelle Hunziker e al suo talento che sfoggia sul palco della nuova edizione del suo show. Per vedere la seconda puntata di Michelle Impossible & Friends 2024 basta sintonizzare il televisore su canale 5 al termine di Striscia la notizia, a partire dalle 21.30. Con Mediaset Infinity, invece, è sempre disponibile la diretta streaming sia contemporaneamente a quella televisiva che in un momento successivo.

