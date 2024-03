Diletta Leotta: “Matrimonio con Loris Karius? Ci sposiamo a giugno!”/ L’annuncio ad ‘E’ sempre mezzogiorno’

Diletta Leotta, svelata la data del matrimonio con Loris Karius

La puntata odierna di “E’ sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici è stata impreziosita dalla presenza di Diletta Leotta. La giornalista sportiva ha raggiunto la conduttrice dopo i suoi impegni in radio e – come riporta LaNostraTv – si è lasciata andare ad una romantica rivelazione. Dopo aver annunciato di essere pronta a compiere il grande passo con Loris Karius, ha finalmente ufficializzato anche il mese prescelto per il matrimonio, seppur senza specificare il giorno esatto.

Diletta Leotta e Loris Karius si sposano/ "Ho detto sì": l'annuncio con la foto dell'anello di fidanzamento

“Quando ci sposiamo? A giugno!”, breve e diretta la risposta di Diletta Leotta, incalzata da Antonella Clerici rispetto alla data scelta per il matrimonio con Loris Karius. La conduttrice è rimasta quasi spiazzata dalla risposta senza indugi della collega, sottolineando come si sarebbe aspettata considerazioni sibilline per tergiversare come spesso accade quando si tratta di personaggi pubblici. “Che bello, io te l’ho chiesto convinta che come fanno in tanti mi avresti detto che ancora non vi sareste sposati”.

LORIS KARIUS, FIDANZATO DILETTA LEOTTA/ "È un papà stupendo. Matrimonio? Ora ci concentriamo su Aria"

Diletta Leotta ad ‘E’ sempre mezzogiorno’: “In passato ho ricevuto minacce sui social…”

Superato il lieto annuncio del matrimonio previsto a giugno con Loris Karius, Diletta Leotta si è poi spesa nel raccontare la bellezza del loro amore. “Se è vero che ho capito subito che sarebbe stato il padre dei miei figli? Sì, ho detto così alle mie amiche quando l’ho visto la prima volta…”. Questo il romantico racconto della giornalista sportiva, che ha poi chiesto consiglio ad Antonella Clerici – come riporta LanostraTv – in vista delle nozze. “Ti consiglio di goderti questo momento, sarà bellissimo. Poi, con la vostra bambina lì, sarà ancora più bello”.

Ofelia e Rori, genitori Diletta Leotta/ Una famiglia allargata, ma felice

Nell’intervista rilasciata ad “E’ sempre mezzogiorno” – come riporta il portale – Diletta Leotta è tornata a parlare di un momento particolarmente delicato della sua carriera. “Mi è capitato in passato di ricevere sui social dei messaggi con delle minacce… Mio padre mi ha detto che, avendo scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo, sarei dovuta essere pronta a tutto…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA