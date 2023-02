Michelle Impossible: Katia Follesa bersagliata sul web/ L’esilarante replica

Katia Follesa vittima di body shaming: in rete arriva la critica per le gambe in bella vista

Michelle Hunziker è tornata ad incantare i telespettatori con un nuovissimo programma Michelle Impossible, un format che unisce intrattenimento ed ilarità che pare aver già fatto breccia negli appassionati. Tra i protagonisti al suo fianco spicca il ruolo comico e sagace di Katia Follesa, che purtroppo però ha dovuto fare i conti ancora una volta con una parte di pubblico sul web che difficilmente riesce ad andare oltre determinati stereotipi cadendo in poco lucide offese e critiche.

Katia Follesa è stata infatti al centro di un episodio di body shaming originato da una sua personale scelta di stile. Il suo esordio con il nuovo programma di Michelle Hunziker – Michelle Impossible – è stato apprezzato dalla maggioranza, al netto dello splendido abito scelto per l’occasione. Fiera del suo corpo, ha messo in mostra le gambe e non ci sarebbe nemmeno bisogno di giustificare la scelta. Eppure, come purtroppo accade spesso, i giudici del web si sono sbizzarriti nel giudicare la scelta estetica in malo modo.

“Ma perchè le con le cosce di fuori? Non hai belle gambe…”, questo uno dei commenti apparso sui social e diretto alla scelta di stile di Katia Follesa nella prima puntata di Michelle Impossible. La donna, nota per la sua fierezza e bravura nella comicità, non si è certo tirata indietro nel controbattere al giudizio degli haters e alle classiche azioni di body shaming che si spera trovino presto una seria limitazione.

“Pensa che volevo mostrare il c*lo ma avevo paura che coprisse tutto lo schermo“. Questa la replica di Katia Foollesa al commento denigratorio sulle sue gambe messe in bella vista a Michelle Impossible. Tanta autoironia ma soprattutto intelligenza da parte dell’attrice comica, ma a quanto pare non è bastato perchè l’utente su Instagram ha rincarato la dose: “Meno male che non lo hai fatto, nel rispetto di chi avrebbe voluto uno spettacolo sobrio”. Questa volta però, Katia Follesa ignora in maniera del tutto lecita: dare ulteriore spazio ad un pensiero così spicciolo sarebbe stato solo tempo perso.

