Michelle Hunziker torna con Michelle impossible/ J-Ax ospite, l’indiscrezione bomba

Michelle Hunziker e J-Ax di nuovo insieme in tv: cosa bolle in pentola

Il piccolo schermo è pronto ad accogliere il ritorno di un sodalizio artistico decisamente sorprendente, ma che negli ultimi anni ha avuto grande successo: Michelle Hunziker e J-Ax. La conduttrice Mediaset è infatti pronta a tornare in onda, in prima serata su Canale5, con la nuova edizione del suo fortunatissimo show Michelle impossible. E, al suo fianco per una delle puntate in programma, ci sarà nientemeno che il rapper milanese.

A riportare la notizia è Alberto Dandolo, nella rubrica curata su Oggi intitolata Forse non tutti sanno che. Come rivela il giornalista, la showgirl avrebbe a lungo corteggiato il cantante e alla fine sarebbe riuscita a strappargli un sì: J-Ax sarà tra i protagonisti di una delle puntate del programma, in partenza dal prossimo febbraio, sempre in prima serata su Canale5. Ma non solo perché, come rivelato, il duo artistico non si ferma qui e sarebbe pronto a prendersi un nuovo progetto “che li potrebbe vedere l’uno accanto all’altra nella prossima stagione tv“.

Michelle Hunziker e J-Ax: il sodalizio artistico e i prossimi impegni in tv

Michelle Hunziker e J-Ax, dunque, non si fermano qui e la loro collaborazione potrebbe portare a nuovi, entusiasmanti progetti in tv. Il loro sodalizio artistico nel corso degli ultimi anni si è consolidato sempre più: quando la showgirl era alla conduzione dello show musicale All Together Now, infatti, il rapper ha vestito i panni di capitano di un “Muro” di 100 giudici pronti a commentare le esibizioni dei concorrenti. Ora, il loro ritorno in tv con Michelle impossible conferma ancora una volta il rapporto di amicizia e complicità instaurato.

È dunque un periodo di fermento per entrambi i volti televisivi. Michelle Hunziker, al centro del gossip per le voci sul presunto riavvicinamento a Tomaso Trussardi, si prepara al ritorno sul piccolo schermo con lo show che tanto successo ha avuto nella passata edizione. J-Ax, invece, torna a calcare il prestigioso palco dell’Ariston con la reunion degli Articolo 31 al Festival di Sanremo 2023.











