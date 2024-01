Michelle Obama candidata Dem alle elezioni Usa?/ Lo scoop: “Sarà lei a sostituire Biden”

Una donna alla guida della Casa Bianca? Secondo il New York Post, è possibile: potrebbe essere infatti Michelle Obama, ex first lady, a salire alla guida degli Stati Uniti. La moglie dell’ex presidente Barack sarebbe già al lavoro per Usa 2024, secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense. Secondo il giornale, Joe Biden nei prossimi mesi annuncerà il suo ritiro, forse già in maggio: l’ex first lady invece sarà nominata in agosto alla convention democratica di Chicago. Il piano sarebbe stato “orchestrato” dallo stesso Barack. E intanto lo staff di Michelle Obama avrebbe sondato il terreno chiedendo sostegno ai principali donatori Dem.

Biden attualmente nei sondaggi è stato superato da Donald Trump: anche la sua vice, Kamala Harris, è ai minimi storici di gradimento. Secondo l’editorialista del Post, Cindy Adams, Michelle Obama è un leader forte che saprebbe recuperare il sostegno degli indipendenti e dei moderati. Dopo i due mandati di Barack Obama, Michelle ha continuato a impegnarsi politicamente: già nel 2020 era stata spronata a candidarsi contro Trump. Secondo una grande parte di americani, potrebbe essere proprio lei a impedire al Tycoon di conquistare il secondo mandato. E proprio l’ipotesi di una vittoria dell’ex presidente repubblicano, potrebbe spingere Michelle a candidarsi.

Michelle Obama preoccupata dall’ipotesi Trump: “La democrazia non è scontata”

In un’intervista dell’8 gennaio sul podcast On Purpose, Michelle Obama si è detta “terrorizzata per quello che potrebbe succedere” in caso di vittoria di Donald Trump. Secondo l’ex first lady “non possiamo dare per scontata questa democrazia”. E ancora ha proseguito chiedendosi: “Cosa succederà alle prossime elezioni? Sono terrorizzata da ciò che potrebbe accadere perché i nostri leader contano. Chi scegliamo, chi parla per noi ha un effetto che talvolta penso sia dato per scontato“. Intanto Trump ha conquistato le primarie in New Hampshire, mettendo fuori gioco Nikki Haley.

"Abbiamo iniziato con 13 candidati, ora siamo scesi a due, e penso che una persona probabilmente se ne andrà domani" aveva dichiarato parlando agli elettori prima del voto. L'ex governatrice della South Carolina ha promesso che continuerà la corsa perché "questo non è uno sprint, ma una maratona". Michelle Obama, intanto, osserva interessata la vicenda: l'ex first lady, secondo il New York Post, potrebbe essere nominata ad agosto alla convention democratica di Chicago.











