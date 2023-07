Mick Jagger si è sposato con Melanie Hamrick?/ “Avvistata con un anello al dito”

Mick Jagger si sposa per la terza volta con la compagna? Lo scoop

Mick Jagger, leader dei Rolling Stones, alla bellezza di 79 anni potrebbe essersi sposato per la terza volta. Secondo il Daily Mail, la rock star sarebbe convolata a nozze con la compagna Melanie Hamrick, avvistata con un anello di fidanzamento molto sontuoso al dito.

“Melanie era all’American Ballet Theatre di New York ed è stata molto chiara sul fatto che il suo anello è un anello di fidanzamento e che i due si sposeranno. Anche la sua famiglia ne è al corrente e ne è entusiasta. Non è stato ancora programmato niente, ma per Melanie significa molto. Tutti i suoi amici sono felici per lei” si legge sul Daily Mail. Mick Jagger e la coreografa 36enne stanno insieme da circa nove anni e hanno un figlio di sei: Deveraux ‘Devi’ Octavian Basil Jagger.

Mick Jagger il passato con due matrimoni e otto figli

Mick Jagger potrebbe essersi, dunque, risposato secondo quanto riporta la stampa estera e per la terza volta. La rock star, infatti, ha avuto un intenso passato sentimentale. La prima volta è convolato a nozze con Bianca Jagger dal 1971 al 1978, e poi con la supermodella Jerry Hall dal 1990 al 1999.

Il leader dei Rolling Stones ha poi ben otto figli, avuti da cinque donne diverse con cui ha avuto delle relazioni tutte terminate. Adesso la sua compagna Melanie, ballerina e coreografa, è stata avvistata con un anello di fidanzamento che lascia presume le nozze siano imminenti o già consumate in segreto. La coppia non ha annunciato ufficialmente le nozze, lo farà presto o lascerà tutto in riservatezza?

