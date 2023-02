Mickey occhi blu/ Film con Hugh Grant su Rete 4, oggi Giovedì 9 febbraio

Mickey occhi blu, film di Rete 4 diretto da Kelly Makin

Mickey occhi blu (titolo originale Mickey Blue Eyes) è un film di genere commedia diretto dal regista Kelly Makin nel 1999. Giovedì 9 febbraio torna sul piccolo schermo a partire dalle ore 16:45 su Rete4. Il protagonista, l’affascinante attore britannico Hugh Grant è uno degli attori più apprezzati delle commedie romantiche degli anni ’90. Amatissimo nei grandi cult come Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill, Il diario di Bridget Jones e Love Actually, con i suoi occhi azzurri e il sorriso sornione ha fatto innamorare migliaia di donne in tutto il mondo.

Assieme a lui nella commedia anche Jeanne Tripplehorn e James Edmund Caan. Le musiche del film sono curate dal compositore di origini greche Basilis Konstantin Poledouris, famoso per altre colonne sonore presenti nei celebri film d’azione come Conan il barbaro, Robocop e Alba rossa.

La commedia, girata con un budget di 36 milioni di dollari, ne ha incassati 10,2 solo nel primo weekend dall’uscita, riscuotendo un grande successo per un totale di 57 milioni di dollari.

Mickey occhi blu, la trama del film

Hugh Grant nei panni di Michael Felgate è un uomo inglese che lavora come curatore della galleria d’arte Cromwell’s a New York.

Michael chiede alla sua bellissima italoamericana Gina Vitale di sposarlo dopo un lungo fidanzamento, ma lei inaspettatamente rifiuta per il timore che l’amato possa essere coinvolto come i suoi precedenti fidanzati nei loschi affari della sua famiglia e di suo padre Frank, uno dei capi della mafia. Michael, convinto di poter rimanere estraneo alla famiglia di Gina cerca di tranquillizzarla, ma proprio alla festa per il loro fidanzamento viene coinvolto nel contrabbando di soldi riciclati, ritrovandosi ben presto l’FBI alle costole.

Coinvolto in un omicidio, il ragazzo chiede al futuro suocero di aiutarlo, Gina decide di rompere il fidanzamento e Michael, costretto a diventare il temibile Mickey occhi blu per sfuggire ai parenti del defunto che vogliono eliminarlo per vendetta. L’FBI escogita un piano inscenando il matrimonio tra Michael e Gina per attirare i colpevoli in trappola. I due ragazzi possono finalmente sposarsi veramente e vivere felici il loro amore.











