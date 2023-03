Micol Incorvaia cosa succederà con Tavassi dopo il GF Vip?/ “Un po’ mi fa paura”

Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi: cosa succederà dopo il GF Vip?

La fine del Grande Fratello Vip 7 è sempre più vicina, la finale andrà in onda lunedì 3 aprile. Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi presto non vivranno più insieme: lui abita a Milano, lui a Roma. Durante una delle ultime cena nella casa di Cinecittà, Oriana Marzoli ha chiesto agli “Incorvassi” come vivranno la loro storia d’amore una volta finito il reality show.

MARIO MEROLA, MORTO NEL 2006/ Il figlio Francesco: "Amava tre cose: il gioco, il cibo e la famiglia"

“Ansia no, un po’ di tristezza. Passerò da vederlo tutti i giorni a vederlo tre quattro volte al mese. Quando sarà possibile… non so come sarà”, ha detto Micol, ammettendo di aver qualche timore su come sarà il loro futuro. A differenza di Edoardo che vive a lavora e Roma, Micol è più libera dal punto di vista lavorativo: “Puoi rimanere pseudo-fissa a Roma”, ha detto Alberto De Pisis, sostenuto da Edoardo che ha detto che può andare da lui quando vuole.

Edoardo Tavassi, amico delle sue ex/ “È stato tutto molto naturale”

Gli Incorvassi resteranno insieme?

Edoardo Tavassi è apparso molto più tranquillo e certo che troveranno una soluzione per portare avanti la loro relazione: “Può venire a Roma, io le dò le chiavi… può fare quello che le pare…”. Micol Incorvaia, invece, è apparsa più titubante: “Io ho tutta la mia vita a Milano, i miei amici, le mie cose… un po’ mi fa paura”. Alberto De Pisis e Nikita Pelizon hanno cercato di tranquillizzarla dicendo che gli amici non vengono meno quando ti trasferisci ma che ci sono molti modi per restare in contatto. Solo il tempo potrà dire come proseguirà la relazione tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, ma i due sembrano decisi a darsi una possibilità fuori dalla casa del Grande Fratello Vip dove tutto ha avuto inizio

LEGGI ANCHE:

Andrea Damante, vacanza da single a Miami/ Dopo Elisa Visari, spunta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA