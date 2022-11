Micol Incorvaia gelosa di Edoardo Tavassi?/ Colpa di Oriana Marzoli: quel gesto che…

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi: lei infastidita da un atteggiamento

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi hanno legato sin dai primi giorni di convivenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022. Un rapporto che sta piacendo anche a Guendalina Tavassi che ha esortato il fratello a coltivare tale rapporto. Dopo la puntata serata con Alfonso Signorini, Tavassi ha notato un atteggiamento diverso di Micol e ha provato a capire il motivo di tale cambiamento da parte della sorella di Clizia Incorvaia. “Sei stato sempre corretto e non hai sbagliato niente. Mi dà fastidio che tu ti rapporti con persone che mi stanno sui coglion*, le parole di Micol come si legge su BlogTivvu.

“Non voglio alimentare l’ego di una persona che già se la sente calda… Io con una persona del genere non andrei nemmeno a prendere un caffè perché non ho niente da dirle”, ha aggiunto Micol facendo riferimento ad Oriana Marzoli con cui non ha alcun tipo di rapporto.

Il confronto tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi

Dopo aver ascoltato le parole di Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi ha provato a spiegare alla propria coinquilina di essere abituato a scherzare e giocare con tutti. “Io sono così, scherzo con tutti. E’ difficile che mi stia sulle palle una persona… Oriana è una ragazza superficiale questo non mi piace. Parla con quei 4 che c’hanno il fisico ed a me manco mi considera”, ha precisato Edoardo Tavassi.

“A me non piace… se devo farle un complimento perché è una bella ragazza te lo posso fare. Io non sono stupido… a me che la mattina mi chiama ‘amore’ mi fa ridere. A meno che qualcuno mi stia sui coglion* io scherzerò con tutti. Non è un discorso stupido il tuo, ci sta!”, ha concluso Tavassi che ha poi esortato Micol a non cambiare atteggiamento nei suoi confronti.













