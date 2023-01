Micol Incorvaia squalificata dal GF Vip per aver violato il regolamento?/ Un video…

Micol Incorvaia a rischio squalifica?

Micol Incorvaia ha violato il regolamento del Grande Fratello Vip 2022 ed è a rischio squalifica? Sul web è spuntato un video che ha sollevato la polemica con diversi utenti che chiedono un provvedimento disciplinare nei confronti della sorella di Clizia Incorvaia, ma cos’è successo esattamente? Il video incriminato pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram anche da Deianira Marzano risale alla 28esima puntata del reality show. Come sempre, Alfonso Signorini ha dedicato l’ultima parte della puntata serale alle nomination.

Micol Incorvaia, non essendo immune, ha nominato nella stanza led insieme ad altri concorrenti. Raccolti in cerchio, tutti i concorrenti hanno avuto trenta secondi di tempo per scegliere la carta dell’inquilino da nominare. Al termine dei trenta secondi, Signorini ha chiesto a tutti i vipponi presenti nella stanza di buttare tutte le carte non scelte tenendo tra le mani solo quella del vippone che avrebbero nominato ed è a questo punto che Micol avrebbe violato il regolamento.

Il gesto di Micol Incorvaia

Secondo un video che sta circolando sui social, Micol Incorvaia, durante le nomination della 28esima puntata del Grande Fratello Vip 2022, avrebbe tenuto tra le mani due carte invece di una sovrapponendole l’una all’altra. Un gesto che le avrebbe permesso la persona da nominare dopo aver ascoltato parte delle nomination dei compagni. La cosa è stata notata anche da Dana Saber che, sui social, come riporta Biccy, ha commentato così l’argomento:

“Ragazzi ho letto che mi volevano squalificare. – ha detto Dana – Però tenere due carte in mano e nominare chi fa comodo al branco all’ultimo momento è legittimo. […] Chi mi stava antipatico tra i vipponi? Oddio ragazzi farei prima a dirvi chi erano i pochi che mi stavano simpatici”. Sulla questione Signorini chiederà spiegazioni?

