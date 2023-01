Clizia Incorvaia contro Nicole Murgia: “Maliziosa con Tavassi, mia sorella soffre”/ Micol la gela: “È falso!”

Clizia Incorvaia confronto con Edoardo Tavassi e Nicole Murgia al Grande Fratello Vip

Clizia Incorvaia ha deciso di tornare nella Casa del Grande Fratello Vip 7 non per incontrare sua sorella Micol ma per avere un confronto con Edoardo Tavassi prima e Nicole Murgia dopo. Clizia ha visto alcuni atteggiamenti maliziosi della Murgia nei confronti di Edoardo che pare non aver disdegnato queste attenzioni.

CHI È SALVATORE INCORVAIA, PADRE DI MICOL INCORVAIA/ Commovente incontro nella Casa!

È per questo che Clizia lo affronta in giardino con parole dirette: “Io ancora ti sto osservando, – ha esordito – da parte di lei ho visto tanta malizia perché la signora Murgia quando Micol c’è lei non li ha, questo flirtare non esiste. Micol si è infastidita tante volte… sento che si è esaurita quella sana leggerezza, quindi io ti chiedo onestà, volevo capire e vorrei che tu fossi onesto”.

Chi è Clizia Incorvaia, sorella di Micol Incorvaia/ È guerra ad Antonella Fiordelisi e il padre Stefano?

Edoardo Tavassi e Nicole Murgia negano le accuse di Clizia, Micol concorda

Edoardo Tavassi parla di semplice battuta con la Murgia, negando ogni tipo di malizia nei suoi confronti. Ammette inoltre di essere molto preso da Micol: “A me lei piace tanto, ci stavamo per sparare delle parole importanti ma non qui dentro, perché la vita vera è fuori.” chiarisce.

Edoardo viene allora raggiunto dalla Murgia che Clizia attacca subito: “Usi una malizia nei confronti di Tavassi, non ho trovato limpidezza in te perché una vera amica non scherza con questa malizia nei confronti di un’amica”. Nicole però nega a sua volta le accuse, dicendo che mai Micol si è lamentata di qualcosa nei suoi confronti. Micol per ultima raggiunge il gruppo e gela la sorella Clizia, dando ragione alla Murgia e dicendo di non aver avuto alcun fastidio di fronte alle immagini con Edoardo. C’è però chi in studio la definisce ‘ingenua’.

Nicole Murgia contro Antonella Fiordelisi/ "Paura di lei? Io sbrocco…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA