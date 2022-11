Micol Incorvaia vs Luca Salatino “Non mi avvicinerò più a lui”/ Una frase innesca…

Micol Incorvaia delusa da Luca Salatino: “Non pensavo fosse un problema…”

Micol Incorvaia è dispiaciuta per il comportamento di Luca Salatino. Seduta in giardino con Sarah, Micol decide di lasciarsi andare ad un momento di confidenze. L’influencer confessa di esserci rimasta molto male a causa di alcuni commenti che le ha rivolto poco prima Luca Salatino in cucina. Micol, infatti, racconta che dopo aver bevuto un po’ d’acqua ha deciso di lasciare il bicchiere sporco nel lavandino cosicché Wilma potesse lavarlo insieme alle altre stoviglie, ma questo suo gesto a quanto pare non è stato visto di buon occhio da un suo compagno il quale rivolgendosi a Patrizia ha commentato: “Sono strano io?”. “Non pensavo fosse un gran problema lasciare un bicchiere da lavare” esclama la VIP che, stranita da quanto accaduto, pensa che probabilmente il suo gesto sia stato frainteso: “Hanno pensato che mi sentissi in villeggiatura”.

Micol Incorvaia ha violato il regolamento del GF Vip/ Provvedimento disciplinare in arrivo? Ecco perché

A questo punto, Micol si sente di tirare le somme su quanto accaduto e ipotizza che persona in questione abbia reagito in questo modo in quanto risentita nei suoi confronti a causa di una battuta che lei gli ha rivolto durante il pranzo. “Dopo questa cosa che ha fatto, non so se voglio avvicinarmi ancora a lui” conclude spiegando che, dopo quanto accaduto oggi, eviterà di avvicinarsi al VIP per cercare di capire se ha davvero frainteso il suo atteggiamento o se in realtà c’è davvero dell’antipatia nei suoi confronti. Dispiaciuta per la vicenda, Sarah prova a far riflettere la sua compagna e le consiglia di aspettare per avere nuovamente una conferma.

Soleil Sorge e Pretelli: "Antonella nel pallone per Micol Incorvaia"/ "La gelosia..."

Micol Incorvaia replica ad Antonella Fiordelisi: “Ci sono cose che…”

Micol Incorvaia rivela che la causa del suo risentimento è stata una frase di Luca Salatino, ma Antonino Spinalbese difende il cuoco della Casa. Micol Incorvaia ha spiegato: “Mi ha risposto male e io sono rimasta un po’ perplessa”. Antonino Spinalbese difenda Salatino e dice: “E una giornata no per lui. Sono tanto legato a lui e mi colpisce il fatto che lui cambi idea quando gli dò un consiglio. Con lui sono stato sempre molto obiettivo”. Micol Incorvaia è entrata nella casa e ha avuto già degli attriti con Antonella Fiordelisi. Le due non si possono vedere a causa di Edoardo Donnamaria con cui Micol avrebbe avuto un flirt.

Antonella Fiordelisi, lite con Edoardo e Micol Incorvaia/ "Vi siete lasciati perché non funzionate a letto?"

Durante un primissimo confronto, Edoardo ha spiegato che lui e Micol si sono frequentati per poco tempo e Antonella ha colto la palla al balzo per punzecchiare: “A letto non andava bene?” ma Micol ha subito risposto: “Ci sono anche cose che prescindono dalla sessualità, ci sono caratteri che a volte non si prendono”. “Micol sta zittendo Antonella ed è entrata da 10 minuti” ha scritto un utente su Twitter. “Proprio a letto si piacevano” ha commentato qualcun altro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA