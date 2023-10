Micol Olivieri contro Sophie Codegoni e Basciano/ “Basano la carriera sul gossip e poi chiedono privacy”

Micol Olivieri commenta la rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

La rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sta facendo discutere non solo i fan dell’ormai ex coppia, ma anche altri protagonisti del mondo dello spettacolo. Ad annunciare la rottura è stata Sophie con un messaggio pubblicato sui social e sarà la stessa Sophie a parlare pubblicamente della fine della sua relazione in un’intervista rilasciata a Verissimo che sarà trasmessa sabato 14 ottobre. Nel frattempo, però, a commentare la fine di una storia nata nella casa del Grande Fratello Vip è stata Micol Olivieri. L’attrice ha scelto di commentare sui social quanto sta accadendo tra i Basciagoni e non ha nascosto di avere qualche perplessità in merito.

“Non ho nulla contro di loro, ci mancherebbe non li conosco neanche di persona, ma mi fa ridere che certi personaggi impostano la loro carriera principalmente sul gossip e poi nei momenti di crisi, in cui le cose non vanno bene, reclamano la privacy”, le parole della Olivieri.

Le parole di Micol Olivieri su Sophie e Basciano

Ripercorrendo quella che è stata la storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Micol Olivieri sottolinea come la coppia abbia sempre condiviso molto della propria vita in pubblico, compresa la proposta di matrimonio sul red carpe del Festival del cinema di Venezia.

“È stato proprio lui a chiedere la mano di lei sul red carpet di Venezia, quindi vuol dire che a loro piace stare al centro dell’attenzione, sicuramente non sono delle persone riservate e non lo dico con cattiveria. Poi però chiedono privacy? Il gossip ti regala tanta visibilità, ma poi la devi saper gestire. È una palla infuocata, rischi che ti scoppi tra le mani, come la fama. Quando tutto è bello è più facile, quando le cose vanno male, allora devi ricordarti di essere coerente”.

